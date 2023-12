La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática, María Corina Machado, se pronunció sobre la excarcelación de presos políticos venezolanos y estadounidenses, que se logró este 20 de diciembre tras un canje por el empresario colombiano y aliado de Nicolás Maduro, Alex Saab.

A través de un comunicado, la líder política opositora recordó que mientras liberan a personas presas por razones políticas otras son encarceladas.

“Para que no haya rehenes políticos en Venezuela debemos conquistar nuestra libertad. Esta es la misión que millones de ciudadanos nos asignaron el 22 de octubre y a la que me he comprometido llevar hasta el final”, dice el texto que se dio a conocer este jueves 21 de diciembre.

Asegura que a la par de los acuerdos de Barbados, entre el chavismo y la coalición opositora, los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden “han establecido una negociación complementaria”.

Aunque dice que no son parte de estas conversaciones, “nos hemos involucrado para contribuir que se logre el objetivo de unas elecciones libres y que los intereses de los venezolanos estén íntegramente representados, por encima de cualquier otra consideración”, añade.

Sin nombrar a Alex Saab, quien enfrentaba cargos por lavado de dinero en Estados Unidos, afirma que “usan a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio en la negociación”.

Agrega que a pesar de ellos no van a caer en “tácticas intimidatorias”, porque el objetivo es lograr las elecciones justas para retornar a la democracia.

La Casa Blanca y Miraflores llegaron a un nuevo acuerdo para canjear a prisioneros estadounidenses en territorio venezolano a cambio de la liberación de Saab, que estuvo más de un año preso en una cárcel de Florida, así como de un grupo de venezolanos.

Machado habla de 24 liberaciones

Machado menciona a 24 personas venezolanas y “varias estadounidenses”, aunque ONG como Foro Penal habla de 15 liberaciones y Justicia y Proceso Venezuela dice que son 17.

“Ayer (20 de diciembre) los venezolanos vivimos un episodio dentro de esa ruta de construcción y que ha permitido la liberación de 24 venezolanos y varios ciudadanos de Estados Unidos, quienes vuelven a reunirse con sus seres queridos. Si bien significa un avance, todavía queda mucho por recorrer. Cientos de civiles, militares y funcionarios policiales permanecen ilegalmente cautivos, algunos por más de 20 años. Con su libertad estoy comprometida”, sostuvo.

Añade que siguen trabajando en la construcción de la ruta electoral y el cambio para el próximo año.

Aquí puede leer el comunicado de María Corina Machado:

