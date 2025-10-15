En las primeras horas de este miércoles, Nicolás Maduro dio la orden para activar las Zonas de Defensa Integral (Zodi) en Caracas y el estado Miranda. Desde su cuenta en Telegram, el gobernante anunció la medida como un «escudo» para defender «montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados y comunidades».

Habló de una «unidad popular-militar-policial» que se extendería «desde Catia hasta Barlovento, desde Petare a La Pastora, y desde Caricuao a los Altos Mirandinos».

Imágenes transmitidas por la televisión estatal mostraban tanquetas estacionadas en intersecciones clave y militares con rifles al hombro. En las redes sociales, usuarios de barrios como La Vega y El Valle reportaron un aumento de patrullas y milicianos armados.

Maduro hizo énfasis en la activación de las Unidades Comunales Milicianas y las Bases Populares de Defensa Integral (BPI), estructuras que el gobierno presenta como baluartes de la soberanía.

“La paz es nuestro destino, nuestra bendición”, insistió el mandatario.

En paralelo, Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, recorrió Miranda para supervisar el Sistema VEN911, un entramado de videovigilancia que monitorea 97 puntos estratégicos.

Cabello aseguró que el sistema opera 24/7 para garantizar “respuestas inmediatas” ante cualquier amenaza. “Los estamos vigilando por todos lados”, lanzó, dirigiéndose a los “señores de la violencia” .

Cabello también habló del despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), subrayando que su objetivo incluye proteger tanto los servicios públicos como las empresas privadas.

“Ayer vimos al diputado Jorge Rodríguez reunirse con sectores que no son chavistas, pero que quieren a su país”, afirmó, refiriéndose a un encuentro de la Comisión Nacional para la Soberanía y Paz.