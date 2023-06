El «Lado B» de Henrique Capriles: No queremos una primaria VIP

Por tercera vez, Henrique Capriles Radonski quiere lanzarse al ruedo por la presidencia de la República en elecciones. Antes, debe ganar las primarias, pero también lograr que se le levante la medida de inhabilitación política que le impuso la Contraloría General desde 2017, por 15 años.

Para el exgobernador de Miranda, el candidato presidencial de la oposición que salga de las primarias debe servir para unificar y poner en el tapete los principales problemas del país que se deben resolver, como por ejemplo la recuperación del salario de los trabajadores y las pensiones. Si es su caso, promete que de llegar a Miraflores será la primera medida que tome: rescatar el poder adquisitivo de la masa trabajadora a partir del ingreso petrolero.

Educación, salud y seguridad ciudadana y social, son las áreas que serán prioridad en una eventual gestión en Miraflores.

«Hay que recuperar la carrera docente, ofrecer incentivos para el estudio de la docencia, subir los salarios para que sean los mejores pagados en la sociedad, recuperar por emergencia la planta física de escuelas y liceos, construir liceos porque aquí se dejó de hacer, mejorar el programa de alimentación y de calidad educativa», expuso en entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, para conocer «el lado B» de los candidatos a las elecciones primarias opositoras.

Si bien señaló que la prioridad actual de los venezolanos es «poder comer» y la recuperación económica, no pueden dejarse fuera de la agenda debates como el matrimonio igualitario y el aborto seguro.

«Soy defensor del amor, creo en una sociedad con igualdad de oportunidades, no veo que el matrimonio igualitario le haga daño a nadie, hay que dar ese debate. Sobre el aborto hay que oír a las mujeres, mientras no sea un método anticonceptivo, hay que dar ese debate también», expresó.

Ganar por nocaut

Cuestionado una y otra vez por no defender una supuesta victoria electoral frente a Nicolás Maduro en 2013, Capriles reiteró que para ganarle al chavismo primero hay que derrotar la abstención y luego ganar por amplia ventaja para que no exista ninguna duda sobre los resultados.

«Aprendimos que para poder cobrar tenemos que ganar como lo he dicho, hay que darle un nocaut electoral al gobierno, pero también hay que poner un costo de salida que no sea imposible. La Venezuela que viene con nosotros no es una Venezuela de la continuación del conflicto», sostuvo.

También era defensor de solicitar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las primarias, pese a los obstáculos. Recalcó especialmente que se necesitaban los centros electorales habilitados por el ente comicial para elecciones nacionales, a fin de garantizar que estén disponibles para la contienda opositora en zonas residenciales y barriadas populares por igual.

«¿Por qué le vamos a regalar el CNE al gobierno si es un derecho que tenemos como venezolanos? Nuestro derecho es que el CNE facilite la logística para que la oposición pueda organizar su proceso interno, que sea masivo, de alta participación que nos permita salir fortalecidos de las primarias. Lo otro es una primaria VIP que de antemano te puedo decir no va a fortalecer para lo que viene», advirtió.

Al cierre de esta edición, ante la renuncia de los rectores del CNE vinculados al chavismo e iniciado en el Parlamento de 2020 el proceso para nombrar a uno nuevo, lo que da al traste con la asistencia técnica a las primarias, la Comisión Nacional decidió hacer una consulta «autogestionada» y recurrir al voto manual. Al no quedar otra alternativa, Capriles apoyó la decisión y anunció que presentará unas propuestas para garantizar unas primarias «inclusivas».

Veamos el «lado B» de Henrique Capriles Radonski :