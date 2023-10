Las fuertes lluvias registradas en el Área Metropolitana de Caracas no fueron un obstáculo para las y los caraqueños que asistieron en horas de la tarde a los centros de votación para participar en las elecciones primarias de la oposición.

Fue una jornada marcada por el civismo y aunque hubo retrasos en las instalaciones de algunas mesas electorales, los ciudadanos esperaban en las colas pacientemente su turno para sufragar.

Los ciudadanos, miembros de mesa, representantes de partidos políticos y voluntarios fueron los grandes protagonistas de esta jornada electoral, que estuvo marcada por el el entusiasmo y la participación, en un proceso que fue realizado por la sociedad.

A las 5 y 46 minutos de la tarde, el señor Francisco Silva, de 62 años, era una de las más de 50 personas que hacían fila en el colegio Martínez Centeno, ubicado en la urbanización Santa Eduvigis al este de Caracas.

Con una chaqueta azul, que lo protegía de la lluvia, esperaba su turno para votar. A su juicio, el mundo entero necesita saber que, en Venezuela, la ciudadanía quiere un cambio que mejore el país, en todos los aspectos.

“La gente está contenta y motivada, ha habido mucha afluencia, tenemos mucha fe”, dijo.

El colegio Martínez Centeno estuvo muy concurrido desde su apertura hasta el cierre, que se produjo después de las seis de la tarde tras quedarse sin electores en cola.

Oriana Guerra, 29 años, habitante de Los Palos Grandes, también se encontraba en ese centro de votación esperando su turno para sufragar. Decidió salir en la tarde porque en la mañana el centro estaba abarrotado.

“Me ha parecido rápido. Estoy saliendo a ejercer mi derecho porque tengo tres hijos y es por su futuro y el mío. No me ha importado la lluvia”, aseguró.

En Petare fueron pocas las incidencias

La parroquia Petare, del municipio Sucre, es uno de los bastiones del chavismo en Caracas, pero esto no empañó la jornada democrática de este domingo.

Eber García, concejal de esa municipalidad, declaró a Efecto Cocuyo que el proceso se llevó a cabo de una manera extraordinaria salvo a algunos inconvenientes en las instalaciones de las mesas. “No hubo peleas ni amedrentamiento”, explicó el funcionario.

Los vecinos que se agrupaban en el sector La Cancha de El Llanito, esperaban que finalizara el proceso para iniciar con el escrutinio, que se realizó pasada las 6 de la tarde, porque aún había electores haciendo filas.

“En el resto del municipio Sucre, como El Mirador, Obelisco, Calle Urdaneta, el proceso fue satisfactorio”, añadió.

Glamar Buriel, de 42 años y habitante de El Llanito, ejerció votó en el sector La Cancha, además de eso se ofreció como voluntaria para ayudar a los organizadores a agilizar el proceso electoral.

“Decidí votar porque necesito un cambio y futuro para mí y mi hija. El proceso fue fabuloso mucha participación y ánimo. Hay ganas de un cambio”, expresó.

En Las Mercedes hacen escrutinio con entusiasmo

A las 6:30 de la tarde, en el centro electoral instalado en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes del municipio Baruta, los miembros de mesa y testigos de partidos políticos realizaban el conteo de las boletas. En en lugar, algunos ciudadanos acompañaron el proceso.

Con papeles bond y marcadores, los miembros de mesa anotaban los votos obtenidos por las y los candidatos.

“Fue una jornada muy bonita y ciudadana, la gente expresó su opinión a través de las boletas electorales”, dijo una de las organizadoras que prefirió no revelar su identidad.

En Chacaíto el proceso terminó a las 7: 30 pm

En la Plaza Brión de Chacaíto etuvo uno de los centros de votación más concurridos según los recorridos hechos por Efecto Cocuyo. En la zona estaban habilitadas para votar más de 70 mil personas.

El proceso culminó pasadas las 5:00 de la tarde, pero el escrutinio finalizó pasada las 7:00 pm.

“Todo estuvo en orden, no hubo problemas, fue una jornada pacífica y la gente acudió masivamente a votar”, dijo una de las miembros de mesa.

La jornada finalizó en paz y los electores y organizadores se retiraron de los centros de votación tras finalizada la elección de primaria opositora.

“Tenemos que demostrar nuestro carácter democrático e intentar un cambio político en el país. Es importante que la juventud se haga presente, aunque muchos jóvenes no se han podido inscribir en el CNE”, expresó José Miguel Gómez, 26 años.

