Jóvenes del estado Aragua se articulan para fomentar la participación electoral

La campaña Hola Tú Inscríbete es una iniciativa de la juventud aragüeña para motivar a los jóvenes a votar y hacer que se inscriban en el registro electoral. Sin embargo, en el estado hay limitaciones de transporte y gasolina que lo impiden.

Maracay. Daniel Bandeira es un joven maracayero de 25 años de edad. Desde 2016 puede ejercer su derecho al voto, pero no ha participado en ninguna elección popular porque no está inscrito en el Registro Electoral (RE).

En 2019, migró a Colombia por la crisis socioeconómica del país, pero regresó a Venezuela en 2021. Ahora considera que es necesario votar, porque apuesta por un cambio.

Mientras estuvo en Colombia trabajó de panadero y en locales de comida rápida, pero regresó a Venezuela porque no encontraba empleo. Al llegar hizo un curso de barbería y abrió su negocio. Espera que llegue el 2024 para votar por primera vez y cambiar la realidad del país a través de una urna electoral.

Daniel Bandeira regresó a Venezuela para apostar por un mejor país desde sus espacios.| Foto: Glenn Requena

A pesar de que su primer proceso electoral debió ser en el 2018, cuando Nicolás Maduro se enfrentó a Henri Falcón y Javier Bertucci por la presidencia del país, Daniel nunca tuvo el interés de acudir a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en San Jacinto, para inscribirse y votar por primera vez.

“No me había inscrito porque no le daba tanta importancia en ese tiempo. No tenía la mentalidad de ahora”, comenta.

Los jóvenes del estado Aragua tienen limitaciones para inscribirse en el RE, debido a lo lejos que queda la sede principal de algunos municipios, especialmente en el sur de la región, donde hay sectores como Urdaneta que están a tres horas de la sede principal del CNE.

La escasez del transporte público y el alto costo de la gasolina se suman a estos desafíos.

El abastecimiento de gasolina es complicado para los transportistas y afecta el servicio del transporte público.|Foto archivo: Glenn Requena.

Reinaldo Gorrín acaba de cumplir la mayoría de edad. Vive en San Francisco de Asís, en el municipio Zamora, y tampoco está inscrito en el RE por las constantes fallas en el suministro de gasolina. Los transportistas pasan horas en cola en las estaciones de servicio y esto le impidió movilizarse hasta la sede del CNE, aproximadamente a dos horas de su casa.

“Quiero que mi voto valga. Los días que tenía la posibilidad de ir no estuvieron abiertas las inscripciones y cuando podía la escasez de combustible estuvo presente”.

Reinaldo es estudiante del tercer semestre de Comunicación Social y considera que los jóvenes deben tener más participación en los procesos electorales.

El combustible es una limitación para que los jóvenes de Aragua se inscriban en el registro electoral.| Foto: Glenn Requena.

“Pienso que los jóvenes somos el futuro de Venezuela y un voto puede llegar a cambiar esto. Deberíamos tener voz y voto, somos el futuro y creo que tenemos que tener más participación en estos procesos”, cuenta.

Jóvenes se articulan

Ronald Castillo, es integrante de la campaña Hola Tú Inscríbete RE en el municipio Zamora. Desde marzo motiva a los jóvenes para que se inscriban en el RE y también incentiva el voto en esta población.

La juventud de Aragua se sumó a la campaña Hola Tú Inscríbete, a mediados de febrero de 2023, luego de una actividad de formación electoral que tuvieron los dirigentes juveniles, de distintos partidos políticos del estado, con el equipo de Súmate.

La idea original fue de los dirigentes juveniles del estado Miranda y se articularon con la juventud aragüeña.

Este año Ronald trasladó al menos a 150 jóvenes, entre 18 y 35 años de edad, desde el municipio Zamora hasta el CNE en Maracay.

“Los números en nuestros municipios se encuentran en rojo debido a lo engorroso que es llegar a Maracay para efectuar el trámite”, dice.

Hay jóvenes que no superan los 20 años de edad y ya están inscritos en el Consejo Electoral.| Foto: Glenn Requena.

El municipio Zamora está a 39 kilómetros de Maracay y a pocos minutos de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Las comunidades San Francisco de Asís, Magdaleno, Villa de Cura y Tocorón conforman el municipio. Estos sectores fueron tomados por organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, lo que genera que la dirigencia política juvenil trabaje con cautela para no llamar la atención.

“Es bastante tedioso porque cada parroquia y sector desarrolla un contexto diferente en cuanto al dominio de la delincuencia organizada. Zamora es el municipio más marginado y señalado por el tema del Tren de Aragua”, expresa un activista, cuyo nombre prefirió no revelar por seguridad.

Los activistas políticos consideran que hay parroquias de difícil acceso, como Magdaleno y Augusto Mijares, controladas por organizaciones criminales aliadas al Tren de Aragua. El temor que le tienen a estos grupos les dificulta el contacto directo con los habitantes.

En Magdaleno quienes hacen política conocen a los integrantes de las bandas porque son personas que nacieron y se criaron en ese municipio y prefieren movilizarse bajo perfil.

En el sur de Aragua no hay una sede del CNE. | Foto: Glenn Requena.

En 2021, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales, algunos dirigentes políticos tuvieron que pedir permiso a los integrantes del Tren de Aragua para hacer actividades políticas en la zona. Los vecinos pidieron no revelar más detalles, por temor a ser reconocidos.

Para promover el voto en parroquias como Augusto Mijares, localidad donde está el Centro Penitenciario de Aragua –intervenido en septiembre–, en Tocorón, los activistas juveniles realizan conversatorios con pocas personas en las casas de algunos líderes locales.

Aglojoven busca desarrollar proyectos para fomentar la participación juvenil en elecciones. | Foto: Glenn Requena.

El proceso de la primaria de la oposición reabrió la puerta que alguna vez se mantuvo cerrada por la juventud, debido a los errores cometidos por la oposición venezolana y el ascenso de la administración de Maduro.

“Antes no veía tantas ganas de buscar un cambio como ahora. Tardé un año en inscribirme porque me queda lejos ir a Maracay y desde hace muchísimos años no funciona el punto de inscripción que había en Zamora. Antes no veía tantas ganas de buscar un cambio como ahora”, dice Nicolás Blanca, de 19 años de edad y habitante de Villa de Cura.

Para inscribirse, el joven tuvo que organizar su tiempo para viajar hasta Maracay, porque trabaja como diseñador gráfico desde su casa y estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), en San Juan de los Morros, estado Guárico.

El viaje desde casa de Nicolás hasta el CNE puede tomar aproximadamente dos horas, en transporte público. Una vez llega al terminal de Maracay, en la avenida Constitución, debe caminar durante 15 minutos hasta la avenida Bolívar para montarse en otro autobús que lo deje a una cuadra de la sede.

La juventud ha estado desplegada en el municipio Zamora| Foto: Glenn Requena.

Hay organizaciones que en reiteradas oportunidades han acudido al CNE para inscribir a los nuevos votantes

“¿Para qué inscribirse?” o “esto no sale con votos”, aún son frases que retumban en la mente de muchos jóvenes zamoranos cuando se acercan los diferentes procesos electorales. Sin embargo, este pensamiento empezó a cambiar y esperan materializar su voto en el 2024.

115.000 jóvenes no inscritos

De acuerdo con la Asociación Civil Súmate, 65.492 jóvenes aragüeños, que cumplirán 18 años entre 2022 y 2024, no están inscritos en el RE del CNE.

En total, 283.949 aragüeños necesitan actualizar sus datos desde el 30 de abril de 2022.

Mientras que Gabriel Díaz, activista regional de la campaña Hola Tú Inscríbete, informó que 115.000 jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años no están inscritos en el RE. Estima que en el 2024 la cifra se eleve a 140.000.

Nicolás Blanca quiere participar en los comicios presidenciales del año que viene.| Foto: Glenn Requena.

Las redes sociales se convirtieron en las herramientas que utilizan dirigentes y activistas de distintas organizaciones para informar sobre la ubicación de los puntos electorales de cada región y denunciar las irregularidades.

“Tratamos de llevar a nuestros amigos, vecinos y compañeros de clases al CNE, pero no es nada sencillo porque a veces las personas no tienen los recursos y el tiempo para trasladarse. Nos ha tocado ir a sitios donde habilitan puntos y en realidad no existían”, dice Gabriel.

Durante el 2023, Hola Tú Inscríbete llevó a más de 200 jóvenes a la sede principal del órgano rector electoral. El 31 de agosto los integrantes de la iniciativa tuvieron un encuentro con las autoridades regionales, para reclamar la falta de puntos de inscripción en los 18 municipios del estado Aragua.

Aunque no hubo respuesta formal, los representantes del CNE en la entidad les informaron a los jóvenes que el proceso se iba a municipalizar en su debido momento.

“Tratamos de reinsertar a los jóvenes a la actividad política y social para que participen como ciudadanos y ejerzan su derecho. No podemos cambiar una realidad si no participamos”, recalca el activista.

Sin operativos del CNE

El 6 de octubre pasado, el CNE anunció que a partir del 7 de octubre harían una jornada especial del RE en el país. En el estado Aragua habilitaron 19 puntos con 25 máquinas para la inscripción y actualización de datos desde esa fecha, pero la desinformación del órgano rector generó poca participación.

Durante la primaria hubo jóvenes que fueron observadores del proceso.| Foto: Glenn Requena.

Las ubicaciones de los centros de inscripción y actualización fueron un misterio para la ciudadanía, ya que eran itinerantes. Además no hubo promoción del ente electoral a través de sus plataformas digitales en comparación con el 2021, cuando publicaron un listado con los puntos habilitados, que aún se mantiene publicado en la página web del CNE.

En el 2015, meses antes a los comicios de una nueva Asamblea Nacional, el CNE también habilitó varios centros de inscripción, algunos en centros comerciales, donde los nuevos votantes para aquel entonces lograron inscribirse.

Castillo contó que en junio movilizaron a varios jóvenes para inscribirse en el RE. Seis meses después, durante el referendo por el Esequibo, el 3 de diciembre, no pudieron votar porque no aparecieron en el sistema del CNE.

“Uno de los jóvenes quiso ir a votar en el referendo, porque la jefa de calle lo tenía fastidiado. Metí su cédula en la página del CNE y me arrojó que no estaba inscrito”, dice.

Esta incidencia generó que el activista de Hola Tú Inscríbete verificara a los jóvenes que movilizó hasta Maracay a inscribirse, en junio, pero tampoco aparecieron reflejados en la plataforma.

“Ninguno de los 40 jóvenes que pudimos movilizar y nos parece sumamente extraño porque ya es para que el sistema los haya integrado. La mayoría tiene su comprobante de inscripción”.

La juventud supera al cerco oficialista

Durante la jornada especial del RE que inició el 7 de octubre, en la localidad de Zamora los jóvenes lograron situar la máquina electoral en Las Guasduas, uno de los sectores más retirados del municipio.

Operativo en Aragua, el 10 de noviembre de 2023.Foto: Primero Justicia.

“Muy poco se conoce del paradero de las máquinas, una sola vez la pudimos localizar y en Las Guasduas, un sector bastante alejado de Villa de Cura, imposible para que los ciudadanos puedan realizar el trámite”, acotó Ronal Castillo, de Hola Tú Inscríbete.

El operativo duró hasta el mediodía en esa zona de Villa de Cura y continuó el 11 de octubre. Sin embargo, llevaron las máquinas a lugares dominados por el chavismo y para superar el cerco oficialista, los jóvenes elaboraron estrategias con líderes comunitarios para informar a la población zamorana acerca del paradero del punto de inscripción.

“Las máquinas fueron llevadas a base de misiones y consejos comunales para creerse dueños del proceso. Nosotros pudimos hacer publicaciones pertinentes con los líderes locales acerca de la ubicación de las máquinas. Como el oficialismo vio que le dábamos respuestas a su estrategia malévola, optaron por tenerlas por 24 horas”, dice Ronald.

La participación de la juventud estuvo amenazada por los líderes de calle y voceros del consejo comunal en este municipio, porque les negaban el derecho a inscribirse y actualizar datos.

“Decían que por no ser residentes de la comunidad no podían inscribirse, cuando sabemos que se puede hacer en cualquier parte del país”.

Participación en la primaria

Los jóvenes fueron observadores de la elección primaria de la oposición, el 22 de octubre, para garantizar que el evento se llevara a cabo de una manera legítima y limpia.

La elección primaria motivó la participación juvenil. Los jóvenes se articularon para trasladar a votantes y participar activamente en el proceso.| Foto: Glenn Requena.

La Alianza Global de Jóvenes Políticos (Aglojoven) se movilizó por la mayoría de los 18 municipios del estado Aragua y emitieron reportes del proceso desde las 8:00 a. m. hasta 3:00 p. m.

Cuando concluyó el proceso en cada uno de los centros de votación, los integrantes de Aglojoven acompañaron a la Junta Regional de Primaria durante los resultados de la elección, junto con otros factores democráticos.

Entre 25 y 30 observadores de esta organización juvenil participaron en la instalación de las mesas electorales, en la movilización de los votantes y en la supervisión de los centros nucleados de los municipios Girardot, Sucre, Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry, José Ángel Lamas, Libertador, Costa de Oro, Zamora y José Félix Ribas.

“Hubo mayor participación de jóvenes involucrados para llevar a cabo el proceso en los municipios foráneos a Maracay. En Girardot vimos que hubo una gran mayoría de personas de la tercera edad, pero la fiscalización juvenil tuvo más presencia en la mayoría de los centros de votación”, destaca Diego Oviedo, subdirector de Aglojoven en la región aragüeña.

Los jóvenes que apoyaron a otros electores en la primaria y participaron para que la primaria se llevara a cabo de la forma más transparente posible.| Foto: Glenn Requena.

Días antes del proceso primario, los jóvenes que conforman Aglojoven Aragua aprovecharon el panorama electoral para movilizar a una cantidad masiva de nuevos votantes al CNE, aunque no pudieron sufragar el 22 de octubre, ya que los lapsos administrativos del ente normalmente toman entre tres y cuatro meses.

“Es un paso grande. Estamos articulando para desarrollar proyectos para medir y fomentar la inscripción del Registro Electoral Permanente para los jóvenes que aún no lo han hecho y que se facilite una labor muy necesaria como la difusión, divulgación e información, para que la juventud pueda entender su participación política que no se acaba solamente en el voto”, concluye Oviedo.

Municipalización del CNE

La promoción de oficinas municipales electorales es una de las tareas pendientes del Estado para garantizar la participación ciudadana en los próximos comicios.

Organizaciones como Red Joven y Voto Joven coinciden que la aparición estratégica de estos espacios puede permitir que los nuevos votantes tengan acceso de manera rápida y segura en la inscripción del RE.

“Hay muchas personas que ni siquiera se enteraron que hubo puntos y algunos fueron clandestinos. Uno tenía que corroborar para ver si de verdad estaban allí. Entre rumor y rumor debe haber responsabilidad por parte del Estado de un comunicado oficial de una jornada que garantice la inscripción de la población juvenil que todavía no está inscrita en el RE y de esas personas que no han actualizado datos”, dice Alejandra Bottini, coordinadora de Red Joven Aragua.

Voto Joven solicitó la municipalización del Registro Electoral en Aragua.| Foto: Cortesía Voto Joven.

Los habitantes de los municipios San Sebastián de los Reyes, Camatagua, Urdaneta, San Casimiro, localidades más cercanas a San Juan de los Morros, tienen más limitaciones para movilizarse hasta la sede principal del CNE, en Maracay, para inscribirse o actualizar datos en el RE, por lo que estas oficinas podrían garantizar la participación de nuevos electores en estas localidades.

“Estamos haciendo jornadas de concientización a través de volantes y conversatorios para la municipalización del CNE. El sur de Aragua está realmente lejos de Maracay y no es fácil porque hay personas que tienen que trabajar, estudiar, planificar su semana con miras a inscribirse”, explica Andrés Torres, coordinador regional de Voto Joven.

El 8 de diciembre integrantes de Voto Joven acudieron a la sede principal del CNE y entregaron un documento con tres peticiones de cara a los próximos eventos electorales en 2024.

Las solicitudes fueron una jornada especial de inscripción nacional, con 1500 puntos habilitados y 3500 máquinas; campañas informativas dirigidas a la juventud y que los venezolanos en el exterior puedan actualizar sus datos con el RE.

“Que haya dos puntos por municipio y un cronograma público con direcciones y fechas; desarrollo de campañas informativas para dar a conocer los derechos políticos y promover la inscripción y participación electoral y abrir el Registro Electoral en el exterior para que los venezolanos puedan votar en los próximos comicios”, añade Torres, quien estuvo acompañado por integrantes municipales en Zamora y Girardot.

Este es un trabajo colaborativo entre Efecto Cocuyo y Crónica.Uno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related