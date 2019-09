González: Los que estaban ahí no representan a un país que exige cambio - Efecto Cocuyo

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, desestimó que el diálogo iniciado por le chavismo gobernante y sectores opositores, representen a la mayoría de población.

«Este diálogo es una burla al país, a la comunidad internacional. Los que estaban ahí no representan a un país que exige un cambio», dijo González, antes de iniciar la sesión ordinaria de la AN este martes, 17 de septiembre.

Para esta sesión se esperaba la incorporación de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), luego de ser anunciado por voceros del chavismo. Sin embargo, hasta el inicio del debate, a las 11:00 am, no se habían incorporado.

González afirmó que posiblemente los parlamentarios chavistas no iban a incorporarse por divisiones.

«Hay que ver si vienen (el chavismo) porque parece que hay divisiones y no van a venir», dijo.

Además, González agregó que luego de agotada la negociación con Nicolás Maduro en Barbados, la representación para una nueva conversación debe pasar por la AN.

«Este es el Poder Legislativo electo por 14 millones de personas y reconocido por la comunidad internacional», expresó.

El regreso del chavismo al Parlamento «de manera inmediata» fue anunciado como parte de los acuerdos entre la administración de Maduro y el sector encabezado por el diputado Timoteo Zambrano y Claudio Fermín.

Referente a esta reincorporación, el diputado electo por el Psuv, Eustoquio Contreras, afirmó que no se incorporaría a la AN como representante de ese bloque porque no pertenecería a las filas del chavismo, sino como independiente.

«Soy Independiente porque no estoy de acuerdo en la práctica en como se están haciendo la cosas», manifestó.

Además, agregó que «para uno cumplir con su deber parlamentario, no hace falta pertenecer a una fracción».

El orden del día para la sesión de este martes es del debate sobre la ruta política de transición frente al bloqueo de las soluciones por parte de la administración chavista. Además, un proyecto respecto a los programas humanitarios.

Entre los otros acuerdos alcanzados por el grupo de partidos hoy criticado y desestimado por la directiva de la AN, estaba la liberación de presos políticos, el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) e intercambiar petróleo por comida y medicinas.