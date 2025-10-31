El Gobierno de Nicolás Maduro saludó este viernes que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, haya «condenado finalmente» los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico supuestamente vinculadas al tráfico de drogas.

«En nombre del presidente Nicolás Maduro, Venezuela saluda que desde esta tribuna se haya asumido la responsabilidad de rechazar estas escaladas belicistas y agresiones injustificadas, así como la violación del derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales», dijo el canciller Yván Gil.

En un mensaje en su canal de Telegram, el ministro de Exteriores aseguró que Venezuela «continuará instando a todo el sistema de Naciones Unidas a utilizar todas las capacidades que los pueblos del mundo le han confiado con el fin de defender la paz y la soberanía de todas las naciones».

El Ejército estadounidense asegura que ha hundido 15 embarcaciones en doce ataques, en los que murieron al menos 61 personas, en una nueva etapa de la que señala como su guerra contra las drogas.

Miraflores rechaza ese argumento e insiste en que se trata de un plan para propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela e imponer una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de los recursos naturales del país, principalmente el petróleo.

La ONU acusó este viernes al Gobierno de EE.UU. de «violar el derecho internacional» con estos ataques y afirmó que las personas a bordo de las embarcaciones fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales».

Türk expresó que estos «ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables», por lo que, consideró, deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen».

En junio de este año, el Ejecutivo venezolano dijo que la gestión de Türk «quedará registrada en la historia como una de las más nefastas que haya pasado» por la oficina de la ONU, y acusó al alto comisionado de haber «optado por convertirse en una pieza operativa de los intereses del poder imperial estadounidense».

Türk fue declarado el pasado julio como ‘persona non grata’ por el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo.