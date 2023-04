Fiscal informa que hay 51 detenidos por corrupción y reitera solicitud de extradición contra Rafael Ramírez

Por diversas tramas de corrupción han sido detenidas, hasta la fecha, 51 personas. La cifra fue actualizada por el fiscal Tarek William Saab este miércoles 5 de abril.

No obstante, el funcionario advirtió que “pudieran venir otras detenciones” porque, según indicó a los medios de comunicación, han surgido nuevos nombres de presuntos implicados.

Casos de corrupción en Venezuela

De acuerdo con el balance oficial, hay 34 privados de libertad por el caso Pdvsa-Cripto, entre funcionarios públicos y operadores financieros. Estos son: Joselit Ramírez Camacho, Antonio Pérez Suárez, José Agustín Ramos, Yamil Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín, Jesús Enrique Salazar, Rajiv Alberto Mosqueda.

Renny Gerardo Barrientos, Hugbel Roa, Manuel Meneses, Rogers Ramírez Dorante, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Barrios, Johanna Torres. Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermudez, Leonardo Torres, Jackeline Perico, José Lima, Jesús Ramírez, José Luís Silva, Gustavo Carmona, Juan Moreno.

Y Pedro Fernández, Oscar Rojas, Jean Golman Meyer, Cardozo González, Luis Guzmán y Miguel Irigoyen.

9 detenidos por presuntos hechos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG): Pedro Rolando Maldonado Marín, presidente de la CVG; Edgar José Sánchez La Mantía, vicepresidente de Planificación Estratégica de Comercialización; Felipe Santiago Contreras Caldera, vicepresidente del Sector Hierro y Acero.

Lino Jairo Mora Gómez, vicepresidente Ejecutivo; Tulio José Medina Gianfelice, vicepresidente de Administración y Finanzas; Carlos Eduardo Moreno González, gerente general de Tráfico y Aduanas; Johan Manuel Sequera Manrique, director de Despacho.

Isaac Mouhamad Salazar Guerrero; gerente general de Asuntos Legales; Néstor Rolando Astudillo Leal, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Por la «trama de corrupción judicial” están tras las rejas 6 personas: Cristóbal Cornieles Perret, José Mascimino Márquez, Yorwis Johan Bracho Gómez, Loreannys Mariana Mejías, Mario Aquino Pisano y Fabiola Andreina Torrealba.

Por el caso de la alcaldía del municipio Santos Michelena (Aragua) y su vinculación con la banda de alias “El Conejo”, solo está detenido el exalcalde Pedro Hernández.

La última trama a la que hizo referencia Saab es la de la empresa “Cartones de Venezuela” que pesa sobre Hugo Cabezas, exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Cabezas estaría vinculado con una operación que implica a Pedro Maldonado, expresidente de la CVG, según la fiscalía.

¿Investigan a El Aissami?

El fiscal fue nuevamente interpelado sobre si hay alguna investigación o causa penal abierta contra el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció en medio de las denuncias de corrupción.

Sin embargo, Saab prefirió no adelantar ningún detalle al respecto: “Me he caracterizado por no adelantar opinión, como dirían en los medios periodísticos, no voy a autotubearme, he hablado de los que están aprehendidos por las distintas tramas como Pdvsa-Cripto, CVG, la corrupción de algunos jueces, los hechos al margen de la ley en la alcaldía de Las Tejerías. No quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”.

Extradición de Rafael Ramírez

El titular del Ministerio Público aprovechó para reiterar la solicitud de extradición contra el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, a quien señaló de estar incurso en 10 tramas de corrupción.

El periodista de la agencia AP Joshua Goodman publicó, en su cuenta de Twitter, fragmentos de un documento oficial en el que fiscales señalan que Ramírez y otros funcionarios de Pdvsa están en la mira de la justicia estadounidense, por presuntamente estar incursos en sobornos con contratistas.

Luego de que se conociera esta noticia, Saab recordó que el exministro tiene orden de aprehensión y de extradición y subrayó que es obligación de las autoridades italianas entregarlo a los órganos de justicia venezolana.

“Ramírez está gozando de un exilio dorado, pero debe estar bien chorreado (…) Es evidente que hasta la propia justicia estadounidense va por él. Es un momento estelar para que Italia honre su compromiso de cooperación con un gobierno democrático como el de Venezuela y nos entregue a este delincuente”, declaró.

Los casos en los que estaría involucrado Ramírez, según el Ministerio Público, son: Operación Atlantic, el caso del buque Petro Saudí Saturn, el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, el caso Ingelec, el caso de malversación de fondos de Pdvsa con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre 2010 y 2015.

También figura el caso por presuntas irregularidades en el Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsal, el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, “que manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos”.

El caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la Empresa Plásticos Costa Oriental del Lago, por medio de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia); el caso de solicitud de sobornos a empresas para contratar con Pdvsa.

Todo esto “pudo generar pérdidas de 5.000 millones de dólares entre 2009 y septiembre de 2017”, según Saab.

También pidió la extradición de Rafael Reiter y Nervis Villalobos, supuestos cómplices de Ramírez.

A través del reporte de AP se conoció que Rafael Reiter, quien fue jefe de seguridad de Ramírez, testificará contra el expresidente de Pdvsa en Estados Unidos.

En su alocución, el funcionario también se refirió al extinto gobierno interino que encabezó Juan Guaidó, aunque no confirmó que haya una orden de arresto en su contra: «El gobierno interino zombie manejó 3 mil millones de dólares. Es el colmo que los corruptos se autocalifiquen como perseguidos políticos», dijo.

El dirigente opositor aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro prepara una orden de captura en su contra, que busca distraer los casos de corrupción en Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Reacciona Ramírez

A través de su cuenta de Twitter, Ramírez respondió: “Tarek William Saab en su histeria utiliza sus refritos de siempre en mi contra, para desviar la atención del descomunal desfalco del madurismo en PDVSA. La gente no es tonta”.