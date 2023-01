Fin del interinato fue producto de una negociación, advierte Pedro Benítez #ConLaLuz

Para el historiador y profesor universitario Pedro Benítez, el cese de funciones del gobierno interino que presidía Juan Guaidó fue producto de un acuerdo político en el que participaron varios sectores, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos de América, principal aliado de la oposición en Venezuela.

«Si uno reconstruye lo que ha ocurrido en los últimos días de diciembre y los primeros días de enero con la AN de 2015, a mi me parece que es parte de una negociación. No me parece casualidad que se hayan elegido para la directiva de la nueva AN de 2015 diputados que están en el exilio», dijo durante su participación en el espacio Con La Luz, moderado por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

Benítez es de la opinión que los Gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden, en tal sentido, juegan una especie de ajedrez en las que cada uno mueve sus piezas, de manera de que esas negociaciones queden con acuerdos para satisfacer los intereses de cada actor.

«La verdadera negociación se esta llevando entre la Casa Blanca y Miraflores. Esto es un juego de ajedrez y los demás son piezas del juego, y Guaidó debía salir», agregó.

Afirmó que la AN de 2015 forma también parte de ese «ajedrez» y que las negociaciones en México determinaron el fin del gobierno interino.

Durante la entrevista, Benítez resaltó que lo que queda de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024 es la recomposición opositora, aun cuando dentro del sector opositor hechos como la primaria que tienen previstas para este año todavía luce lejana.

«El proceso de primarias va bastante lento y no va bien, porque para que se den primarias debe haber un acuerdo político. No están dados los acuerdos mínimos para que se realicen las primarias y el primer calentamiento para ello fue, de hecho, el fin del interinato», reflexionó.

Estima que del lado del chavismo pareciera que se encuentran un poco más tranquilos y que los niveles de aceptación de Maduro lo apalancan, pese a que no es mucho lo que ha tenido en los últimos años.

«Todo lo que Maduro recuperó en términos de aprobación, que no fue mucho, pero es algo, hace pensar que tendrá algún efecto en las encuestas y buscarán una forma para alargar las elecciones», dijo.

Vea el programa: