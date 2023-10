Expertos aseguran que cifras de participación en primarias opositoras son sostenibles

El gobierno de Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la Asamblea Nacional (AN) de 2020 y el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, se volcaron a propagar la versión, según la cual, es «imposible» que en las primarias opositoras votaran más de 600.000 personas.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien también presidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), sostiene que se instalaron 2.216 centros de votación de 3.010 anunciados y que hubo un promedio de entre 7.000 y 11.000 electores por centro. También calculó un promedio de 2 minutos por elector, durante 10 horas de jornada, lo que le arrojó un resultado de 598.350 electores participantes, que representan, según afirmó, solo 3% del Registro Electoral.

Expertos electorales consultados por Efecto Cocuyo aseguraron que la cifra de participación en la jornada del 22 de octubre que, según el último boletín de la Comisión de la Primaria, alcanzó 2.307.635 votos en Venezuela y 132.780 votos en el exterior, es «sostenible» si se toma en cuenta que fue un proceso manual.

Dos de los tres observadores nacionales, Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), también avalaron la participación en las primarias opositoras.

¿Por qué sí son posibles más de 2.000.000 de votos?

«Basta darse cuenta que en el sistema automatizado es necesario un registro biométrico y el uso de una máquina para poder ejercer el voto. En el caso de la primaria, el registro y el voto fueron manuales. En el sistema automatizado se complica la posibilidad de que más de un elector puede estar en diferentes etapas del proceso por el registro biométrico y la máquina de votación. En el caso de la primaria era factible dos o más electores simultáneamente en la mesa en diferentes etapas (por ejemplo registro y votación)», explicó el politólogo, Jesús Castellanos Vásquez.

El experto electoral recordó que con un sistema automatizado, en el que se requiere un número mayor de pasos que el sistema de votación manual, el CNE da un tiempo máximo para el ejercicio del sufragio de tres minutos, como ocurrió en las últimas elecciones (regionales 2021), mientras que para la primaria era un solo voto en una boleta muy sencilla.

El periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez, advierte que es un «error» calcular dos minutos por elector como hizo Rodríguez, puesto que el acto de votación en las primarias fue una «línea de producción» en la que no se esperaba que un elector terminara de votar para que otro se registrara, por lo que no se puede calcular, aseguró, que tres electores ejercieron su derecho en 6 minutos.

«El tiempo promedio de 2 min. en la primaria no sé de dónde salió como referencia. El promedio de 2 minutos es el que utiliza el CNE para calcular el paso por la herradura de votación», dijo.

Martínez indicó que si el cálculo de Rodríguez se aplicara a las cifras de participación del ente comicial no serían sostenibles.

Observadores avalaron

Tanto el OEV como la ROAE coinciden en que la cifra de participación en las primarias estuvo entre 2.400.000 personas y 2.500.000, dada la afluencia de electores durante toda la jornada y que incluso debió extenderse en algunos centros de votación.

La Comisión de Primaria totalizó 91,31% de las actas, el resto fue descartado por mal llenado o el haber sido depositadas en el sobre equivocado.

«Al tener esta primaria casi 3.000 mesas menos que la primaria de 2012 (para el 22 de octubre se habilitaron 5.134 mesas), es posible que el promedio de votantes por mesa haya sido mayor a los 400 (registrados en 2012), pues, además, con el voto manual se puede votar más rápido que con el voto automatizado», explicó el OEV.

La ROAE calculó un promedio de 475 votantes por mesa este 22 de octubre. En un comunicado señaló: «Aun tomando 4 minutos como el tiempo requerido para pasar las 4 estaciones, es posible atender a 475 votantes en el tiempo total de 8 horas destinado para la elección. De manera que 5.134 mesas, cada una con 475 votantes, funcionando paralelamente, podrían atender a 2.440.415 votantes».

La Comisión de Primaria prometió publicar en su página web las actas digitalizadas de cada una de las mesas totalizadas en aras de la transparencia del proceso.

Gobierno «no calculó éxito»

Castellanos Vásquez destacó que ninguna de las organizaciones políticas que participaron con candidatura propia o apoyaron las primarias impugnó los resultados, salvo el caso de Carlos Prosperi, cuyo partido Acción Democrática (AD) avaló el proceso y declaró que el exdiputado actuó a título personal.

La Comisión Nacional de la Primaria proclamó a Machado como la ganadora de la consulta con 2.253.825 votos (92,35%) el pasado 27 de octubre, con la presencia de las organizaciones políticas que hacen vida dentro y fuera de la Plataforma Unitaria Democrática, coordinada por el dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Omar Barboza.

«La reacción del régimen es totalmente previsible. En lo particular sostuve que este durante toda la primaria estuvo haciendo cálculo del nivel de afectación que le pudiese significar. En principio no lo vio como un riesgo. Luego vino el acuerdo de Barbados que lo obligó a no intervenir, pero insisto, él (gobierno de Maduro) no asumió el nivel de participación que podría tener, mucho menos los niveles de movilización de sectores populares», agregó el politólogo.

Para este lunes el Ministerio Público citó en calidad de «investigados» por el supuesto fraude que denuncia el chavismo madurismo, al presidente y vicepresidenta de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, así como al también integrante y directivo de Súmate, Roberto Abdul, y a los presidentes de las juntas regionales

