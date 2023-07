Escenarios electorales y de conflictividad: qué le espera a Venezuela al cierre de 2023

Los procesos de cambio político van de la mano con elecciones y conflictividad. Así lo definió el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-Ucab), Benigno Alarcón, durante su disertación en el Foro Prospectivas 2023 Segundo Semestre que realizó la institución este jueves 6 de julio.

«La buena noticia es que el tablero se mueve y no como en otras ocasiones. Hemos tenido hasta ahora movimientos que se parecen a una bicicleta estática, que quemas muchas calorías pero siempre estás en el mismo lugar. Pero ahora, no solo hay pedaleo sino que hay movimiento. De caras a finales de 2023 y lo que es el 2024, no solo por el hecho de la dinámica electoral sino por como se están configurando los escenarios vamos a tener un proceso de mucho dinamismo y movimiento», explicó a los periodistas.

Alarcón resaltó que la conflictividad viene dada porque el gobierno de Nicolás Maduro no tiene forma de ganar unas elecciones, por lo que intentará «jugar» en contra de la vía electoral, en la que no sale bien parado.

«El gobierno está muy mal en los números, no tiene la manera de poder ganar una elección y va a tratar de jugar no a lo electoral, sino a que las elecciones (presidenciales) no puedan darse con todas las de la ley. Y de alguna manera vamos a ver inhabilitaciones, persecuciones, acusaciones, intentos de tratar de sacar a candidatos de la carrera», dijo sobre este proceso y las primarias de la oposición.

Qué consecuencias trae salirse de ruta electoral

Sin embargo, advirtió que si Miraflores intenta salirse de la ruta electoral se abrirían otros escenarios que «no son deseables para nadie». A pesar de esto, buscará jugar a la abstención de la oposición con cambios que se esperan con el nuevo Consejo Nacional Electoral o cómo impidió que el CNE apoyara las primarias del 22 de octubre.

«Es un escenario posible adelantar las elecciones. Pero no cree que el gobierno se arriesgue a ello. El gobierno quiere que las elecciones sean reconocidas y no cuestionadas. El problema es que si las elecciones no reúnen condiciones, el gobierno no va a lograr legitimidad internacional», recordó.

El politólogo, como lo dijo meses atrás, alertó sobre el riesgo que corre la consulta interna de la oposición, a medida que avanza el proceso y los obstáculos que el chavismo le impone para impedir se realicen.

«La primaria sigue estando en peligro. Todo apunta que el gobierno va a tratar de impedir la primaria. Todos los que son opositores o se consideran opositores pareciera que van a participar en la primaria».

Participación será alta en primarias

En ese misma tónica, el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, afirmó que se espera una amplia participación en este proceso, sobre todo porque es de un sector de la población que no comulga con el chavismo, y a medida que haya más inhabilitaciones, le dan más fuerza a la gente para participar.

«Las primarias es una idea que motiva a las personas, el tema electoral ha recobrado protagonismo, la gente está pendiente de ellas y los candidatos», resaltó.

Puso como ejemplo la inhabilitación por 15 años contra María Corina Machado, que a diferencia de desalentar a quienes quieren sufragar, los impulsa «por rebeldía» a continuar con su deseo de cambio.

«Que esto (inhabilitación a Machado) va a apartar a la gente de votar en una primaria no es algo tan cierto, van a votar los opositores más duros, independientemente de lo que hagan los pones en una situación de rebeldía, de ir a votar porque quieren decir algo», sostuvo.