Bases esperan que directiva del Psuv sepa interpretar «clamor» por nuevos liderazgos

Las más de 14.000 asambleas de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) aún cargan en la plataforma tecnológica, diseñada para tal fin, las listas de postulados a los 1.142 equipos parroquiales, 335 municipales y 24 regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que salieron de las asambleas realizadas el sábado 12 de noviembre en todo el país.

La dirección nacional de la tolda roja revisará los listados, evaluará los perfiles de los candidatos y hará la selección final de los integrantes de cada equipo.

Dirigentes de base apuestan a que las máximas autoridades del partido sepan interpretar las propuestas de los líderes más cercanos a las comunidades y la «gran necesidad» de renovación de las estructuras medias que existe.

Piden renovación de dirigentes

«Apostamos por la renovación del partido, unificar esfuerzos. En las elecciones pasadas (regionales) el Psuv bajó mucho la votación aquí en el Zulia y por eso se perdió la gobernación y aquí en Lagunillas la Alcaldía, por eso las bases piden refrescar con caras nuevas en los equipos para asumir el reto de las elecciones presidenciales de 2024. Hay que recuperar la organización», enfatizó Carlos Olivares, militante del partido y de 39 años.

Olivares es dirigente de base del municipio zuliano Lagunillas. El 12 de noviembre fue postulado para integrar el equipo municipal en la Ubch Eleazar López Contreras, de la parroquia General en Jefe Rafael Urdaneta (antigua Alonso de Ojeda).

En esa asamblea -en la que participaron 86 personas- también fueron propuestos los nombres de los exalcaldes de la localidad, Elizabeth Gutiérrez y Leonidas González, entre otros, de un total de 61 (Psuv y JPsuv) para el equipo municipal.

En esa Ubch también hubo 56 postulados por el Psuv y la JPsuv para el equipo regional y 44 pesuvistas para el equipo parroquial correspondiente.

En cada asamblea de Ubch, organizadas por centro de votación, cada militante del Psuv tenía derecho a postular hasta 16 personas por equipo estadal, municipal y parroquial.

Por ejemplo, en Caracas, cada pesuvista podía proponer cuatro nombres para el equipo parroquial correspondiente del Psuv y cuatro para la Juventud del Psuv (JPsuv) e igual cantidad para el equipo municipal (cuatro del Psuv y cuatro para la JPsuv), que en el caso de la capital de la República tiene carácter regional. Si se toma en cuenta que solo la parroquia San Juan tiene 39 Ubch, la tarea de evaluar los listados en ardua.

Nueva realidad

«Confiamos en que la dirección nacional tendrá la capacidad de revisar los perfiles y designar a quienes ellos consideren pueden llevar adelante la política del Psuv. Caracas necesita un equipo que comprenda la nueva época y el proyecto revolucionario que es la comuna», expresó Legna Serrano, dirigente del Psuv en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

La también postulada al equipo regional de Caracas defendió el proceso del 12 de noviembre y aseguró que no se permitieron imposición de nombres para ningún cargo, aunque admitió que cada asistente a la asamblea llevaba en mente o en un papel los nombres de los candidatos, puesto que debían ser cuatro por el Psuv y cuatro de la JPsuv por equipo regional y parroquial.

«El partido consulta para respetar la decisión de las bases con todas las diversidades, el pueblo ha resistido los ataques de la derecha, la militancia siempre ha estado allí y la dirección nacional lo sabe. Por eso tienen una tarea titánica de evaluar los perfiles. La gente postuló a quien quiso, incluso a gente desconocida, se procuró la mayor diversidad posible, fue un ejercicio muy bonito», aseguró.

Destacó que a la asamblea de la Ubch Amalia Pellín, del sector Monte Piedad en 23 de Enero asistieron 87 personas, con 66 postulados por el Psuv y 22 de la JPsuv para el equipo regional y 65 y 27 nombres por el Psuv y la JPsuv para el equipo parroquial respectivo.

Denuncias

Pero no todo fue color de rosa en las asambleas de Ubch. La dirigencia de base consultada coincidió con el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, en que las «incidencias» del proceso del 12Nov fueron pocas y que la mayoría de las postulaciones transcurrieron en paz.

Una de ellas se dio en la Ubch San Francisco de Asís, en la parroquia San Juan de Caracas, donde la dirigente Josefina Hernández, actual miembro del equipo parroquial y aspirante a la reelección, fue señalada de impedir que los asistentes a la asamblea postularan libremente.

«Decía: ‘esta asamblea está blindada, aquí no se postula nadie que yo no diga’, solo se anotaron los nombres que ella autorizó y lo peor es que nadie protestó, pero igual la denuncia le llegó a la almiranta (alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez). Alertamos también que fue postulada gente con prontuario criminal, expresidiarios », aseguró a Efecto Cocuyo un pesuvista que prefirió no identificarse.

A varias asambleas de Ubch caraqueñas también había llegado la «línea» de postular al actual presidente del Sindicato del Metro de Caracas, Edison Alvarado, para el equipo regional capitalino, algo a lo que insistentemente Cabello llamó a «no pararle» previo al día sábado, so pena de sanciones para quienes pretendieran dictar líneas.

Las asambleas de Ubch se reunieron para postular candidatos 1.142 equipos parroquiales, 335 municipales y 24 regionales del Psuv

Liderazgos de base vs nacionales

«Esperamos que se respeten las postulaciones porque podrían haber fricciones entre los que defienden los nuevos liderazgos en las comunidades y los que ya están y son apoyados desde arriba», pidió igualmente el dirigente parroquial de San Juan, Jesús López.

Para el equipo regional del Zulia fueron postulados los exgobernadores Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas. Vale recordar que este último, la dirección nacional del Psuv le impidió participar en las primarias de 2021 para competir por la gobernación, lo que dejó el camino libre a Prieto, quien fue derrotado por Manuel Rosales. También aspira a quedar en el equipo estadal, el diputado de 2020, Lisandro Cabello y el exparlamentario nacional Mario Isea, entre otros.

En asambleas como las del preescolar La Libertad, también de la parroquia caraqueña de San Juan, caras conocidas como la exminista de Comunas, Noris Herrera; los diputados nacionales (2020) Juan Carlos Alemán, Carlos Mogollón y el exconcejal metropolitano, Alexander Nebreda, además de Alvarado, fueron postulados, entre 105 nombres en total para el equipo regional y parroquial.