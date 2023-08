Dirigentes de AD intervenida reiteran exigencia de primarias a Bernabé Gutiérrez

Ante lo que parece ser una negativa o resistencia del secretario general del ala de Acción Democrática(AD) que acató la intervención del Poder Judicial, Bernabé Gutiérrez, a realizar comicios internos para escoger al abanderado presidencial de dicha tolda, un grupo de dirigentes volvió a exigir este 21 de agosto, que se haga la medición interna.

«En los estatutos anteriores del año de 1996, en el artículo 165, se establecía que el candidato a la presidencia se escogía por las bases del partido, mientras que ahora, en el artículo 182 aprobado en el 2022, se establece que las bases escogen al candidato presidencial», señaló el secretario nacional de Organización de la tolda, Clever Lara.

En rueda de prensa convocada desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD en La Florida, Caracas, aseguró que 18 seccionales exigen a la Dirección Nacional que se convoque al proceso electoral interno, para luego «salir a la calle a conquistar el voto».

«Si predicamos la democracia afuera, tenemos que predicarla adentro, es por eso que le pedimos al pueblo de Venezuela que nos acompañe a esta cruzada de seguir recorriendo el país para consolidar el artículo 182», agregó.

«Bernabé tiene que entender»

El aspirante a Miraflores y diputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Luis Eduardo Martínez, advirtió que AD no pueden enfrentar los desafíos que se avecinan con las elecciones presidenciales si no se practica la democracia internamente a través del voto, para que sean las bases las que seleccionen al candidato presidencial adeco.

«Si hay algo que marcó siempre fue la defensa del voto, fue esa estructura que quebró la estructuras de poder en Venezuela a partir de 1945, lo que permitió que millones de venezolanos se empoderaran», sostuvo.

El también aspirante a la Presidencia, José Manuel Muqueza, advirtió que recorrerán todo el país para promover las primarias internas en el sector de AD que hasta ahora parecía controlar Gutiérrez. Aseguró que la «unidad adeca» gira en torno a dichos comicios.

«El compañero secretario general (Bernabé Gutiérrez) tiene que entender que a AD lo dirigen las bases y no una cúpula cerrada, ni si quiera es el CEN que lo dirige, es la militancia», recalcó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Francisco Umbría, quien igualmente aspira a convertirse en el candidato adeco para 2024 y el secretario nacional sindical, Miguel Quiroz.

¿Qué respondió Bernabé Gutiérrez?

«En política todo tiene su tiempo y el que se precipite y pretenda echar la gesta histórica de AD por un barranco, debido a la desesperación y los egos, no ha entendido la política o quiere usarla para su beneficio propio y para eso no nos prestaremos jamás», respondió el exgobernador de Amazonas.

Bernabé Gutiérrez en reunión con 18 secretarios generales seccionales de AD: “Calma y cordura compañeros, en política todo tiene su tiempo”https://t.co/NYoJIHf54K — Acción Democrática (@ADVenezuelaa) August 21, 2023

El también diputado de 2020 se pronunció desde el CEN de AD, donde dijo haberse reunido con 18 secretarios generales seccionales que lo respaldan (Amazonas, Anzoátegui , Apure, Barinas, Caracas, Carabobo, Cojedes, Cumaná, Carúpano, Guárico, Lara, La Guaira, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Nueva Esparta y Zulia) para trazar una «estrategia» que incluye recorrer todo el país para llevar una propuesta de cambio.

«En AD apostamos a la grandeza política que contribuya a sacar a Venezuela de la grave crisis que enfrenta, erradicando el odio, el rencor y el revanchismo, pero con calma y cordura como dijo Eleazar López Contreras, sucesor de Juan Vicente Gómez, para hacer entender a los actores políticos de ese momento, que pasar de un gobierno enquistado en el poder a una democracia representativa y plural, no podía hacerse a la carrera y que se requería mucha sensatez y sobre todo paciencia», dijo.

Desde 2022, Gutiérrez había manifestado desde la AN de 2020, que sería el candidato presidencial de AD, hasta julio de este año, cuando se conoció que al menos otros cinco dirigentes blancos también quieren medirse. Aparte de Martínez, Umbría y Muqueza están Leomagno Flores y Menfri Paris.

