Diputado de 2020 Javier Bertucci anuncia candidatura presidencial

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Javier Bertucci, anunció formalmente sus intenciones de competir por la Presidencia de la República en los comicios previstos para este año.

«Seré el candidato de los que no comen, seré el candidato de los niños que no van a la escuela, seré el candidato de las madres que luchan para darles un hogar a sus hijos, seré el candidato de los pensionados y jubilados que subsisten y sobreviven, de los educadores, que hoy solamente reciben algo mísero que no les permite comer», expresó el también líder de la organización política El Cambio, en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Sin embargo, el pastor evangélico de 54 años, no descartó que pudiera declinar sus aspiraciones a Miraflores y poner a disposición la estructura del partido durante la campaña y movilización electoral, si surge una alternativa unitaria de la oposición que considere pueda lograr el objetivo del cambio político.

Durante una convención nacional de la organización en el Parque Naciones Unidas, en Caracas, que lo aclamó como su abanderado presidencial el fin se semana, aseguró que El Cambio no se prestará para «dividirle el voto a nadie» porque lo importante, sostuvo, no es quien lidere la transformación del país sino que se haga.

«Yo acepto la propuesta de ser candidato presidencial en este período 24-30 (…) Seré el candidato de las enfermeras, de nuestros doctores, de nuestros hospitales que no cobran pero siguen asistiendo, de los educadores que no cobran, pero siguen enseñando a nuestros hijos», agregó Bertucci.

Con un profundo compromiso y un gran respeto por este valiente y sufrido pueblo de Venezuela, acepto la decisión que se tomó en pleno, desde nuestra Convención Nacional de @elcambiove, la directiva nacional y todas nuestras bases: Gracias por la confianza que depositan en este… pic.twitter.com/j081OFMNfe — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) January 29, 2024

Vale recordar que el diputado de 2020, cuya organización pertenece a la Alianza Democrática en el Parlamento con mayoría del chavismo, fue candidato presidencial en las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro se reeligió como gobernante en unos comicios no reconocidos por países como Estados Unidos y de la Unión Europea.

En ese proceso electoral, Bertucci quedó en tercer lugar al obtener 1.015.895 de los votos (10,82%), según los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral.

