El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que los 3.106 centros de votación, así como las 5.000 mesas que anunció la Comisión Nacional de la Primaria, que se dispondrán para la elección opositora del 22 de octubre son «inexistentes».

«¿Dónde están esos centros de votación? Nadie sabe; son inexistentes esos centros. Casal habló de la Iglesia Católica y (Baltazar) Porras dijo que sí las puede prestar; esas que la revolución arregló. Porras es un dirigente de la oposición (…) Son 5.000 mesas y 3 mil y pico de centros, cada centro requiere de un número estimado de personas que van a coordinar los centros; los testigos, ¿dónde están? ¿Quiénes son?», se preguntó Cabello.

«Primarias no tienen recursos»

El pasado 31 de julio, la Comisión Nacional de la Primaria informó sobre el número de centros por cada estado del país, resta que precise la cantidad por cada municipio del país y la ubicación exacta. Sobre ese aspecto, el candidato a las primarias, Henrique Capriles expresó su preocupación en el sentido de que los centros estén situados en zonas de fácil acceso para los votantes, especialmente los habitantes de zonas populares, para que sean comicios inclusivos.

En rueda de prensa, este 14 de agosto, Cabello también desestimó que la consulta opositora cuente con los recursos suficientes para su celebración al no tener apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recordó que al renunciar, la exvicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Uzcátegui, alertó sobre la siuación.

Reiteró igualmente que los inhabilitados por la Contraloría General de la República no podrán participar en las elecciones presidenciales de 2024, por lo que ciertas candidaturas (en alusión a casos como el de Machado, Capriles y Freddy Superlano) son una «estafa».

«El que está inhabilitado está inhabilitado, no tiene opción. Los están estafando, si les están quitando plata peor, no será candidato en 2024. Los que están en el extranjero no van a poder votar en 2024, también los están estafando», advirtió.

Dice condenar violencia política

El también diputado de la Asamblea Nacional de 2020, se refirió al asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Rafael Villavicencio para asegurar que condena la «violencia como arma para eliminar al adversario» «venga de donde venga».

«Si la mitad de eso ocurriera en Venezuela estaríamos invadidos desde hace rato, pero como es la derecha la que gobierna miran para otro lado», dijo.

Consultado sobre las amenazas que denunciaron las candidatas a las primarias, María Corina Machado y Delsa Solórzano, la primera por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Cabello las desestimó y sostuvo que los asesinatos y atentados en Venezuela han sido hasta ahora contra el chavismo. Puso como ejemplos las muertes del diputado Robert Serra, de Eliézer Otaiza, el fiscal Danilo Anderson y los atentados contra el gobernante Nicolás Maduro.

«Han puesto recompensa sobre nuestras cabezas para que salga un loco, pero no andamos chillando ni llorándole a nadie (…) El mundo amenaza es a los chavistas, mataron a Otaiza a Danilo Anderson, ¿quién hizo eso? la derecha, no vengan a echar cuentos, ellos inventan que son mártires para ver si suben votos, se ha iniciado una investigación (caso de Delsa Sólorzano por parte de la Fiscalía) ojalá presenten pruebas suficientes de eso», acotó.

Viaje a Europa

Cabello anunció igualmente un viaje a Europa en una semana, como «aviso» a la oposición, a la que señaló de desinformar sobre su reciente viaje a Cuba, para, entre otras cosas, «estrechar» lazos con el Partido Comunista de la isla.

Cabello figura en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos desde 2018, por señalamientos de supuestas actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Desde 2020, la DEA ofrece una recompensa en su contra por 10.000.000 de dólares a cambio de información que lleve a su captura.

Vale recordar que la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, recibió un permiso especial para viajar a Bruselas en el mes de julio, pese a las sanciones de la Unión Europea.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...