Claves para que una elección presidencial cuente con garantías - Efecto Cocuyo

Con las negociaciones entre el chavismo y la oposición una posible elección presidencial está sobre la mesa. Sin embargo, el actual sistema electoral venezolano no cuenta con garantías para que los comicios sean transparentes y justos, según el análisis de especialistas.

«No hay condiciones para unas elecciones presidenciales. Tienen que cambiar los representantes del órgano comicial, porque no hay confianza. La última participación de la sociedad venezolana fue la abstención», dijo Eglée González-Lobato, directora de la cátedra Libre Democracia, Elecciones y Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

No obstante, para González no es solo el cambio de las autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino la revisión de las condiciones, técnicas y jurídicas, que incluye cambiar no solo los rectores sino puestos de toma de decisiones.

«Falta una recomposición orgánica del CNE, administración electorales, que se cumplan las normas que rigen al proceso electoral, se permita la pluralidad de partidos. Y, además, que no haya prácticas indebidas en el proceso, presencia de observación nacional e internacional».

La académica hizo énfasis en que «se requiere es un cambio político, para devolver la normalidad». Este cambio de poder implica una elección presidencial.

Sin embargo, según la analista, en la última elección presidencial realizada el 20 de mayo, en la que resultó electo Nicolás Maduro y que ha sido desconocida no solo por la oposición venezolana sino por más de 50 países, no contó con garantías.

«El 20 de mayo, un grupo se abstuvo porque no hubo confianza ni en el ente rector ni en ni en la pluralidad de partidos». Por lo tanto, unos próximos comicios no deberían contar con las mismas condiciones, aseguró.

Claves

Para Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) es primordial las garantías democráticas ante unas posibles elecciones presidenciales, para no repetir la misma situación de los comicios del 20 de mayo, que arrojaron un resultado sin reconocimiento total.

«Si se repiten a unos elecciones en mismas condiciones que el 20 de mayo, que fueron vistas como unas malas elecciones, tampoco serán no son reconocidas ampliamente. Hay que crear mecanismos que garanticen que funcione el sistema y hay que construir la confianza».

Lander explicó en claves las condiciones con las que debe contar un posible proceso electoral para ser considerado justo y transparente:

Garantizar un proceso electoral equitativo. Para Lander, el arbitraje no ha sido imparcial en las últimas elecciones, no solo por parte del CNE, sino también otros poderes públicos que deberían garantizar la transparencia.

Que sean convocadas por el CNE y en plazo de al menos seis meses de antelación, para evitar un «proceso atropellado» y se cumplan los tiempos de unos comicios democráticos.

«Todas las últimas elecciones se han hecho ninguna fueron con más de tres meses de antelación».

Además, reiteró que solo el CNE tiene las facultades para convocar elecciones, a pesar de que los últimos comicios los ha ordenado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). «La Constituyente usurpa funciones y actúa como un brazo ejecutor oficialista».

Observación electoral nacional e internacional efectiva.

Campañas equitativas. Para Lander, los más recientes comicios se han caracterizado por el ventajismo hacia el bando chavista. «Los sectores oficialistas tienen los recursos del Estado en función de su candidato».

Actualización y reubicación del registro de los electores venezolanos. Con la masiva migración que ha sufrido el país los votantes requieren de inscribirse en el exterior para sufragar. Además, es un proceso de actualización que llevaría meses.

«La inmensa mayoría de estos electores no están inscritos o lo están en Venezuela. Habría desde ya pensar en alternativas».

Garantizar la libertad en el sufragio. Los principales partidos políticos y candidatos opositores no pueden ser inhabilitados, como ha sucedido anteriormente. Además, Lander destacó de restablecer la capacidad de votar sin coacción.

Revisión del sistema electoral. El especialista destacó que hay desconfianza del elector venezolano en el voto automatizado. Por ello, el proceso demanda auditorías técnicas, completas y con presencia de los testigos participantes.