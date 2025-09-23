Desde tempranas horas de este martes, varias de las principales vías del centro de Caracas se encuentran cerradas, con motivo de una movilización que realizarán militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en «defensa de Nicolás Maduro».

Según reportes ciudadanos, en avenidas como la Libertador, Bolívar y México se han instalado tarimas con despliegue musical, que obstaculizan el tránsito y han generado dificultad para la circulación de vehículos.

Muchos conductores reclamaron en redes sociales que no sabían de la actividad, por lo que los tomó por sorpresa y han tenido que soportar largas colas en calles aledañas a esas vías neurálgicas.

El Psuv habría convocado a sus simpatizantes a participar en esa marcha que tiene como punto de salida el extremo de la avenida Libertador frente a la sede principal de Cantv, desde donde saldrán caminando por la avenida México y luego a la Bolívar, donde está la tarima principal.

La movilización incluye una caravana de motorizado que tiene varios puntos de inicio, entre ellos Pdvsa La Campiña, Cantv, plaza Morelos, metro Bellas Artes y otros.

Tensión con Estados Unidos

Esta movilización se produce en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que ha dejado en septiembre el ataque de al menos tres embarcaciones y la muerte de 14 personas.

Mientras que el propio Donald Trump defendió este mismo martes estas operaciones y advirtió a Maduro que las continuará al responsabilizarlo de ser un supuesto jefe del narcotráfico, el chavismo acusa a Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, de estar detrás de esta política dura que consideran un intento de agresión militar contra Venezuela y de buscar un “cambio de régimen”.

Pese a esto, Maduro envió a inicios de mes una carta a Trump en la que lo instó a mantener el diálogo por medio de su enviado especial Richard Grenell, aunque la Casa Blanca respondió este lunes que el documento estaba lleno de “mentiras” y reiteró que la posición del líder republicano es de que la gestión de Maduro es un “gobierno ilegítimo”.