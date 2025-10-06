Varias tarimas colocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) sorprendieron desde la madrugada de este lunes a los habitantes y transeúntes de varios sectores del extremo este de Caracas, lo que ha causado mucha congestión vehicular este 6 de octubre desde el llamado gran muro de Petare hasta los alrededores de Los Palos Grandes, por la avenida Francisco de Miranda.
La razón: una marcha convocada por el partido de Gobierno en respaldo a Nicolás Maduro y «por la paz ciudadana», que se tiene previsto comience a partir de la 1:00 pm y termine al llegar frente a la sede de la ONU en el edificio Parque Canaima.
El trayecto abarcará 4,5 kilómetros por la avenida Francisco de Miranda, una de las más transitadas del área metropolitana.
Se recomienda a los conductores buscar vías alternas ante la congestión vehicular.
Vías alternas
- Avenida Rómulo Gallegos, desde La Urbina hasta Los Dos Caminos.
- Avenida Francisco de Paula Santander, conectando con la autopista Francisco Fajardo.
- Calle La Floresta y avenida principal de Sebucán, para desvíos hacia Chacao.
- Autopista Francisco Fajardo, con acceso desde Macaracuay o El Llanito.