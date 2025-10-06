Varias tarimas colocadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) sorprendieron desde la madrugada de este lunes a los habitantes y transeúntes de varios sectores del extremo este de Caracas, lo que ha causado mucha congestión vehicular este 6 de octubre desde el llamado gran muro de Petare hasta los alrededores de Los Palos Grandes, por la avenida Francisco de Miranda.

La razón: una marcha convocada por el partido de Gobierno en respaldo a Nicolás Maduro y «por la paz ciudadana», que se tiene previsto comience a partir de la 1:00 pm y termine al llegar frente a la sede de la ONU en el edificio Parque Canaima.

El trayecto abarcará 4,5 kilómetros por la avenida Francisco de Miranda, una de las más transitadas del área metropolitana.

Se recomienda a los conductores buscar vías alternas ante la congestión vehicular.

Vías alternas