Canciller de Maduro dice que su gestión no busca confrontación con Donald Trump

El canciller de la administración de Nicolás Maduro, Yván Gil, aseguró este lunes en Nueva York que el líder chavista no busca una «confrontación» con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que señaló a grupos políticos de promover una agresión militar hacia Venezuela.

«Hemos apostado a la paz. Entre Venezuela y Estados Unidos no hay una controversia, es falso que exista una controversia entre Venezuela y Estados Unidos, lo que hay es el intento de agresión de fuerzas militares promovido por elementos políticos dentro de Estados Unidos contra un país soberano», dijo Gil, al intervenir en una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Nueva Yok.

Sus declaraciones surgen el mismo día que la Casa Blanca reconoció el envío de una carta de Maduro a Trump en la que le pide mantener las relaciones por la vía del enviado especial Richard Grenell, quien se reunió con el gobernante venezolano en enero pasado en una visita que hizo a Caracas al inicio del segundo periodo del republicano.

Casa Blanca confirma carta de Maduro

Aunque Trump un día antes no había dicho sí había recido el documento, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que sí existía. No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó el documento como una serie de «mentiras» de Maduro al que volvió a llamar ilegítimo este lunes 22 de septiembre.

«Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración (Trump) sobre Venezuela no ha cambiado«, dijo Leavitt en declaraciones que recogió la agencia española de noticias Efe.

Gil en su encuentro con homólogos de la Celac defendió el informe de la ONU sobre el país, en el que se dice que Venezuela no es un país de tránsito de drogas, pese a los constantes ataques del chavismo contra agencias de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH o la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.

«Se ha utilizado el pretexto de combatir el tráfico ilícito de sustancias de drogas, de sustancias estupefacientes, que salen de América Latina, de Suramérica concretamente, y se ha acusado falsamente a Venezuela de ser un facilitador de estas rutas», afirmó el canciller en declaraciones que tomó la agencia Efe.

Las tensiones entre los dos países aumentaron en agosto pasado por el despliegue de una misión militar que incluye buques de guerra, aviones de caza y más de 4 mil militares estadounidenses en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas, para combatir al narcotráfico.

