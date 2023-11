El excandidato a la Primarias Andrés Caleca comenzó este sábado una campaña “para organizar la defensa de los votos de la oposición”, de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024, en las que la mayoría del antichavismo espera poder inscribir a María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado mes de octubre, pero inhabilitada para el ejercicio de cargos electivos.

“Que no se quede una mesa sin testigos, que no se quede un centro de votación sin un grupo de vecinos organizado que asesore, ayude y defienda a esos testigos”, pidió Caleca en un encuentro con sus seguidores en el estado Aragua, reseñado en un comunicado de su equipo de prensa.

El opositor, quien fue candidato independiente a las primarias en las que Machado venció con el 92,35 % de los sufragios, remarcó la necesidad de promover la “unidad y el voto” para lograr derrotar al chavismo, y aseguró que arrancó su “peregrinar” para motivar la participación y la organización en todo el país.

También, insistió en que para conseguir el triunfo en las presidenciales es necesario “conformar la gran coalición nacional para el cambio”, en la que estén integrados todos los partidos y ciudadanos opositores al presidente Nicolás Maduro.

Como primera tarea, Caleca tiene en la agenda la lucha por lograr la habilitación de María Corina Machado, quien ya no es la candidata de Vente sino de toda la oposición de Venezuela, por lo que anunció que hará todo lo posible, dentro de la Constitución y las leyes, para lograr la habilitación de Machado, quien fue electa por más de 2 millones de votos, logrados en todos los sectores sociales del país.

Aseguró que trabajará, junto a toda la oposición, en lograr la candidatura de Machado, pero que, en caso de que sea impedida, espera que el candidato sea establecido “en unidad”.

Puntualiza que para el 2024 están realmente habilitados para votar unos 12 millones de ciudadanos, por lo que si Maduro logra 4 millones de votos y la abstención llega al 30%, hasta el triunfo de Machado estaría difícil, por lo que abrir el RE es indispensable.

Cero abstención

Caleca reafirmó que la política que defiende, junto con el voluntariado que lo apoyó y el MPV, es la de la unidad y el voto, por lo que no participar en 2024 está descartado. “No le vamos a dejar el terreno libre a Maduro”, reafirmó.

Reiteró que hay que organizarse para ganar las elecciones de 2024 “con quién sea. Si es con María Corina, con María Corina. Si lo impiden, estableceremos quién será, pero lo haremos en unidad y derrotaremos a Maduro. Que no piense que no lo vamos a enfrentar, que no piense que nos vamos a quedar de brazos cruzados o vamos a llamar a la abstención”.

Otro punto que abordó fue la necesidad de ganar la Asamblea Nacional en el 2025, barriendo al chavismo en esas elecciones, así como desalojarlo de las gobernaciones y alcaldías. “Hay que convertir al chavismo en la última fuerza política del país y, si quieren regresar, que asuman la democracia. Nosotros no vamos a inhabilitar inconstitucionalmente a nadie”.

