Cabello sobre sentencia del TSJ contra María Corina Machado: «Es definitivamente firme, no hay pataleo»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, recalcó que el tema de la inhabilitación política de dirigentes opositores ya fue resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «y no hay pataleo».

«El TSJ dijo: esta es la decisión, los abogados dicen que es cosa juzgada, sentencia definitivamente firme, no hay pataleo (…) La vida sigue, no vamos a cargar este muerto para todos lados; seguimos avanzando porque este año hay elecciones», expresó Cabello en la rueda de prensa semanal de la tolda.

Consultado al respecto, el también diputado de 2020 desestimó la advertencia de Machado acerca de que continuará con su candidatura «hasta el final». Al igual que lo hiciera Jorge Rodríguez en una rueda de prensa previa, subrayó que este año habrá elecciones presidenciales.

«Que cada quien cargue con su bojote, es cosa juzgada, sentencia definitivamente firme y tendremos que escuchar la lloradita, no queda otra. No se va a parar el país, este año hay elecciones libres, transparentes, sin la presencia de Estados Unidos y sin la OEA, esos tampoco van para el baile y el que no va, no va», reiteró.

Recordó además que las sentencias del TSJ que ratificaron las inhabilitaciones contra Henrique Capriles y Enzo Scarano, además de Machado, no excluye posibles acciones penales contra dichos dirigentes políticos por «cuentas pendientes» que puedan tener con la justicia, la cual, advirtió «les llegará».

«TSJ le resolvió un problema a la oposición»

Cabello tildó de «hipócrita» a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que negocia con el gobierno de Nicolás Maduro, por denunciar incumplimiento del acuerdo de Barbados en el caso de la sentencia del TSJ contra Machado, por cuanto sugirió, que el máximo juzgado del país ayudó a la oposición a sacar del camino electoral a la ganadora de las primarias.

«El acuerdo no dice nada en particular sino que deben respetar las instituciones de Venezuela y la integridad territorial del país (…) Esa PUD, son unos soberanos hipocritas, esos están celebrando, es puro gamelote, están felices, porque la justicia está actuando y les quita de encima un problema que ellos tienen, que resuelvan su problema político que se resolvió lo judicial», expresó.

Condenó que después de desconocer a Maduro como presidente y rechazar el diálogo, la oposición con la colaboración de otros países, quiera sentarlo a negociar para que les entregue el poder de manera pacífica.

«Lo de (Antonio) Ledezma pone en evidencia que no quieren elecciones, el que dijo que hablaban con miliares ahora dice que no habrá elecciones, porque creían que el acuerdo de Barbados era para capitular y no capitulamos ante nadie», advirtió.

Exige a EEUU no interferir

Al igual que el presidente del Parlamento de 2020, Cabello instó al gobierno de los Estados Unidos a no entrometerse en asuntos internos ni tratar de interferir en los comicios presidenciales venezolanos. Sostuvo que además de las sanciones internacionales, la administración norteamericana no puede tomar otras medidas contra el gobierno venezolano.

«¿Qué más nos pueden hacer a estas alturas? ¿Invadirnos? ¿Lanzarnos una bomba? Ellos saben que eso tiene un muy alto costo, más cuando Estados Unidos tiene los problemas internos que tiene», dijo.

Como parte de las actividades previstas por el Psuv para el mes de febrero por cumplirse 32 años del intento de golpe de Estado, comandado por Hugo Chávez contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, Cabello recordó que la madrugada del 4 de febrero tendrá lugar la toma de Caracas, con una caravana que procede del estado Táchira.

