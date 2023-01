Cabello anuncia que presentará ley “anti-ONG” en la Asamblea Nacional de 2020

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró que la semana que viene, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 recibirá una propuesta de legislación para regular a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que funcionan en el país.

“Es una primicia, la semana que viene vamos a introducir ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas ONG. Vamos a presentar ante la plenaria de la AN para ver de dónde viene esa plata, ya basta, esas ONG conspiran contra el país, contra todos los venezolanos”, anunció Cabello durante su programa semanal Con el Mazo Dando.

El año pasado se filtró un borrador de una propuesta de ley de Cooperación Internacional que se estaría trabajando en la Comisión de Política Exterior del Parlamento con mayoría del chavismo, presidida por Timoteo Zambrano.

En el artículo 26 se contempla la suspensión o ilegalización de las ONG que pidan, promuevan o apoyen “directa o indirectamente” las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

¿Luz verde?

Desde la Alianza Democrática se aseguró a mediados de 2022 que aún no aprobaban un borrador del texto legal en la Comisión de Política Exterior ni había una fecha de posible discusión en la Cámara.

Pero ONG como Redes Ayuda han alertado que el instrumento legal “tiene tiempo” (alrededor de dos años), “cocinándose” en el seno del chavismo. Las palabras de Cabello, también diputado de 2020 y jefe de la fracción del Bloque de la Patria indican que ahora podría haber “luz verde”, pero con un anteproyecto que llevarían para ser discutido en la plenaria.

“El que no la debe no la teme, es muy sencillo, porque esas no son ONG, las ONG no dependen del Estado venezolano pero sí del gringo. No son no gubernamentales, ellas dependen del estado gringo, entonces vamos a regular todo eso, es una propuesta de ley que se parece a leyes aprobadas en esos países”, advirtió Cabello, la noche de este 18 de enero.

Radicalización

“Avanza el aplastamiento de la sociedad”, reaccionó la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel en su cuenta de Twitter, ante las palabras del alto vocero del Psuv.

Diosdado Cabello anuncia Ley AntiONG”s en Venezuela



Será presentada en la Asamblea Nacional la semana que viene



Avanza el aplastamiento a la sociedad… pic.twitter.com/isuqSRYSSu — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) January 19, 2023

Más de 500 ONG alertaron en 2022, que una regulación de ese tipo pondría en riesgo la labor humanitaria a favor de los sectores más vulnerables del país, ante la probable obstaculización del recibimiento de recursos procedentes del exterior, además de violar otros derechos como la libertad de expresión.

Durante la sesión ordinaria del 17 enero, el presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez amenazó con una “radicalización” ante la advertencia de Estados Unidos, según la cual las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro se mantendrán “intactas” hasta que Miraflores dé señales concretas de avance hacia la democracia.