Cabello dice que no les “interesa” que vuelva la embajada de EEUU a Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que Estados Unidos ha hecho lo posible para no tener buenas relaciones con los gobiernos chavistas desde que el expresidente Barack Obama declarara al país como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

“Protegen a los que han enviado armas y explosivos para actos terroristas en Venezuela, así es muy difícil tener relaciones con alguien, muy difícil. No tenemos problemas que sigan mandando gente (migrantes desde EEUU), a lo mejor nos mandan a uno de esos mercenarios que nos interesa, del Tren de Aragua no hemos recibido ninguno”, expresó Cabello en la rueda semanal del Psuv.

El número dos del chavismo secundó de esa forma declaraciones previas del presidente del Psuv, Nicolás Maduro, con medios internacionales en las que advirtió que las relaciones con la Casa Blanca están “deshechas” y solo mantienen un hilo mínimo para permitir la llegada de vuelos con migrantes venezolanos deportados por EEUU.

“Hace tiempo se retiraron los embajadores, fue una señal muy fuerte, un señor exembajador dijo que sueñan con que vuelva la embajada de EEUU, ¿ah sí? A nosotros no nos interesa que vuelva, no dependemos de EEUU afortunadamente”, dijo.

Sobre el entrenamiento a milicianos convocados para el pasado fin de semana en 312 cuarteles del país, Cabello al igual que Maduro, aseguró que el pueblo está preparado ante una eventual agresión extranjera. Sobre las capacidades de quienes combatirían advirtió que quien crea que un conflicto armado sería cuestión de un día “está haciendo un mal cálculo”.

“A la hora de defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo o la pendeja, no hay nada como la patria, la independencia de nuestro país y la vamos a defender contra quien sea, cuando sea y como sea”, afirmó.

Hasta advirtió a los periodistas de medios de comunicación del Estado presentes que pronto también recibirían formación para la defensa del país: “No crean que se van a salvar”, dijo.

Decomiso de droga

Cabello, ministro del Interior y Justicia de Maduro, informó sobre el decomiso de 3.680 kilos de cocaína, procedente de la Guajira colombiana. Resaltó que el procedimiento estuvo ajustado a derecho para la incautación de la droga y la detención de los traficantes, «sin asesinar a nadie», en alusión a la voladura de una primera lancha en el Mar Caribe, por parte de EEUU a principios de septiembre.

«Con premisas falsas quieren invadir a Venezuela, bombardearla», fustigó sobre acusaciones de EEUU contra la administración de Maduro por narcotráfico.

También señaló a los marines estadounidenses que abordaron el barco pesquero venezolano el fin de semana, de pretender sembrarle droga a los ocho pescadores, pero estos lo evitaron, grabando el procedimiento y dando la voz de alerta. Agregó que no caerán en provocaciones para generar un conflicto mayor.