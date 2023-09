Qué hay de bueno y qué no en la boleta electoral de la primaria, según politólogos

La primaria opositora del 22 de octubre ya tiene boleta electoral y fue dada a conocer este 17 de septiembre, como una muestra de que la Comisión Nacional avanza en los preparativos de la consulta.

Las primeras críticas de usuarios de la red social X estuvieron relacionadas con el orden de los nombres. Por ejemplo se destacó que Henrique Capriles aparezca como Capriles Radonski, lo que por orden alfabético ubica su nombre en la boleta por encima de otros candidatos y se consideró como ventajismo.

Posteriormente se conoció que los mismos aspirantes a Miraflores escogieron cómo querían aparecer en la boleta y una vez definido se procedió a aplicar el orden alfabético, lo que no convenció a unos cuantos.

«La boleta para la primaria me parece de un diseño coherente. Enfatizan el nombre y apellido de los candidatos y no mencionan a los partidos. Esto último es importante tomando en cuenta la judicialización a la que han sido sometidas las organizaciones políticas y sus tarjetas en Venezuela. No mencionar a los partidos y personalizar el voto es una decisión correcta» opinó el politólogo Enderson Sequera sobre la boleta electoral.

¿Por qué Capriles Radonski sin el Henrique?

Para el también politólogo, Luis Remiro el diseño de la boleta, solo con nombre y apellido sin tarjetas partidistas, facilita el voto de los ciudadanos, tomando en cuenta que es un sistema manual, y se entiende que la Comisión, también por razones de costos, quisiera que el proceso fuera sencillo para el elector.

Remiro resaltó que es evidente que tanto los 13 competidores en la primaria como sus organizaciones políticas, estaban al tanto de cómo quedaría la boleta antes de ser publicada.

Consultado por Efecto Cocuyo, Sequera advirtió que si se siguiera el orden alfabético estrictamente, a Capriles le tocaría, por comenzar su nombre con una «H», una posición entre la candidata Gloria Pinho y el candidato Luis Farías. Ante el «ruido» insta al abanderado de Primero Justicia a hacer la aclaratoria públicamente.

Remiro lo atribuye al hecho de que quizás, Capriles y su equipo hayan considerado que es más conocido entre los venezolanos por sus dos apellidos que por su nombre. Consideró que al poder sugerir los candidatos cómo querían aparecer en la boleta les permitió jugar «estratégicamente» con dicho elemento.

Algunos candidatos como Andrés Velásquez, por su parte, han dedicado sus redes sociales a enseñar con imágenes cómo votar por sus opciones.

Ventaja para los más conocidos

En la breve explicación que la Comisión ofrece sobre cómo votar para la primaria, se invita al elector a marcar con una «X de forma visible en el óvalo correspondiente a tu elección», es decir, al lado del nombre del candidato de la preferencia del votante.

Remiro se pregunta si el voto se considerará nulo en caso de que el elector rellene el óvalo o coloque un visto en lugar de la X. Sobre este punto opinó que no debería ser una limitante cómo el votante marque elección para evitar estos casos que no descarta se puedan presentar.

También llamó la atención sobre el hecho de que no aparezcan las fotos de los candidatos a la primaria, lo que supone una desventaja para quienes no son tan conocidos.

«Por nombre son más fáciles de reconocer María Corina Machado, Capriles y hasta Delsa Solórzano, pero hay otros candidatos que están haciendo campaña por el país pero que no son tan conocidos por su nombre como Andrés Caleca y Carlos Prosperi por lo que la foto ayudaría», acotó.

Sin orden de sucesión

Otros usuarios en las redes sociales reprocharon el hecho de que sólo se pueda votar por una opción y no por varios según el orden de preferencia, lo que ayudaría a un posterior consenso en caso de que el ganador sea un inhabilitado y no se concrete su inscripción para las presidenciales de 2024.

«Lamento mucho que al comisión no haya accedido a implementar el voto por preferencias. En un contexto donde quien gane la primaria probablemente esté inhabilitado y se tenga que escoger un sucesor, el voto por preferencia habría ayudado en esta decisión, habría facilitado las alianzas y habría, incluso, disminuido los incentivos para los ataques entre candidatos» coincidió Sequera.

Remiro en cambio, consideró que con la vuelta a un sistema manual, que se haya preferido por un «sistema mayoritario simple», es decir, que se vote por una sola opción facilita el proceso para los electores.

En declaraciones previas, el presidente de la Comisión de la Primaria, Jesús María Casal ya había asomado que la misión es hacer la primaria, que haya un ganador y que corresponderá a las organizaciones políticas tomar decisiones posteriores, a partir del resultado.

«Establecer un sistema de preferencias sería añadir una complejidad que no es necesaria, el mecanismo diseñado es más simple que poner a la gente a pensar en un ranking de candidatos en el momento», añadió.

