¿Avanzarán negociaciones entre gobierno y oposición tras reunión de Bruselas? Lo que opinan analistas

En un ambiente de radicalización política producto del avance de las primarias opositoras y de llamados, sin éxito, a la reactivación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en México, sorprendió la noticia del encuentro entre la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde en Bruselas, el pasado lunes 17 de julio.

La antesala de la Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fue la oportunidad aprovechada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, de Colombia, Gustavo Petro y de Argentina, Alberto Fernández, para sentar a las partes. También acompañó la iniciativa el alto representante de la UE para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell.

¿Podría esperarse que avancen las negociaciones nuevamente estancadas desde noviembre de 2022 tras la firma de un segundo acuerdo social que no se ha cumplido? Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo, no guardan grandes expectativas sobre posibles avances en vista de que Miraflores persiste en su exigencia de levantamiento de sanciones «a cambio de nada», mientras los adversarios aún no logran ponerse de acuerdo en torno a una estrategia de cambio político.

¿Habrá avances?

«Las expectativas son moderadas. Hay una gran oportunidad de avanzar porque tenemos en el horizonte una elección presidencial, puede ser la herramienta para visualizar una alternativa de solución al problema venezolano, pero todavía las partes están muy desconfiadas entre sí, el gobierno no ha cedido en nada, sino que ha aumentado las limitaciones a la participación política con el tema de las inhabilitaciones y otros obstáculos a las primarias y eso no ayuda», señaló el politólogo Piero Trepiccione a Efecto Cocuyo.

Culminado el diálogo y la Cumbre en Bruselas, el chavismo, con Maduro a la cabeza, promovieron un discurso de un supuesto consenso en la mesa, entre Miraflores y la oposición, solo en torno al levantamiento de sanciones internacionales y llamaron a cumplirlo. La UE impuso medidas restrictivas contra 55 funcionarios venezolanos por «violación de derechos fundamentales», entre ellos Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

«¿Qué eficacia pudiera tener esa reunión? Pareciera que ninguna, simplemente es un impulso proactivo que pretende renovar una nueva ronda de negociación en México, utilizar esa plataforma con dos partes reconocidas, como es el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria para lograr avanzar en lo que ellos llamaron puntos duros de ambas delegaciones que son condiciones electorales para elecciones libres y transparentes (en 2024) y sanciones internacionales», sostuvo la exconsultora jurídica del Poder Electoral, Eglée González-Lobato.

Las versiones de los mediadores presentes en el diálogo de Bruselas contrastan con la versión del chavismo. El presidente Lula por ejemplo, dijo estar claro en que cuando oposición y gobierno venezolano logren pactar una fecha de elecciones presidenciales y las condiciones en que se harán, es que se puede hablar de levantamiento de sanciones.

¿Por qué se produce el encuentro en Bruselas?

González-Lobato lo atribuye a la percepción internacional de que el conflicto político en Venezuela, escala nuevamente a partir de la organización de las elecciones primarias y la inhabilitación política contra la candidata que hasta ahora exhibe mayor opción de triunfo según las encuestas, María Corina Machado.

La analista político, calificó el encuentro entre Rodríguez, Blyde, los presidentes y Borrell como sorpresiva porque había una tendencia a no incorporar el tema del conflicto venezolano en la Cumbre porque genera diferencias.

Ambos analistas políticos destacaron el protagonismo de Macron en la iniciativa, al igual que en París en noviembre de 2022, cuando Blyde y el jefe de la Delegación de Miraflores, Jorge Rodríguez, se vieron las caras en el contexto de la quinta edición del Foro de la Paz.

Ese mismo mes se reactivó la mesa de México tras un año de suspensión por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, para firmar un segundo acuerdo social que implicaba la liberación de 3.000.000 millones de dólares congelados al gobierno de Maduro para invertirlo en áreas sociales que no se ha concretado.

«Hay una intención de gobiernos europeos y de diferentes gobiernos del mundo, especialmente de la región porque se pueda resolver el conflicto por vía pacífica por el impacto de la crisis en la región por el tema migratorio. Macron insiste en la necesidad del retorno a la mesa de negociaciones», apuntó Trepiccione.

No descartan que ante la persistencia del congelamiento del espacio de México con la mediación de Noruega se produzcan otros encuentros y otros espacios de diálogo entre gobierno y oposición, pero resaltaron que la intención de los actores de la UE y de los presidentes de América Latina mencionados – no descartan una coordinación con EEUU- es que se reactive la mesa por tener un camino avanzado. Otro escenario distinto, advirtió Trepiccione, sería comenzar de cero.

¿Disposición al diálogo frenará radicalización?

Ambos analistas también coinciden en que pese a que el gobierno aceptó sentarse en Bruselas, no hay garantías de que el poder político frene la radicalización que empezó a mostrar con la inhabilitación contra Machado, las agresiones a candidatos a las primarias durante sus recorridos, un recurso de amparo ante el Poder Judicial contra la consulta del 22 de octubre y el proceso de designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), rompiendo con el acuerdo político de 2021.

«De aquí al 22 de octubre (fecha fijada para las primarias) se puede esperar cualquier cosa que dinamite o implosione la primaria, cuyo principal enemigo es el gobierno, hay que esperar cualquier cantidad de obstáculos porque el gobierno está mal, muy bajo en apoyo popular», alertó Trepiccione.

Pero junto a González-Lobato igualmente coinciden en que del lado opositor hay sectores de partidos políticos interesados en promover un acuerdo para la candidatura presidencial de 2024, fuera de las primarias, entre otras razones porque quien tiene mayor opción de triunfo es una candidata que no forma parte de la Plataforma Unitaria.

La decisión de Un Nuevo Tiempo (UNT) de no postular candidatura propia a la contienda interna, señalaron, sería una prueba de ello, por lo que la falta de acuerdos y de una estrategia clara en conjunto, en el seno del antichavismo también atenta contra las primarias.

«El costo de una suspensión o de no participación de los partidos tradicionales como UNT y Primero Justicia, no lo está pagando Maduro sino los partidos de oposición, es un juego porque si María Corina Machado aceptó participar en las primarias con las reglas de juego de la Plataforma Unitaria y se posiciona en las encuestas, pues esos partidos tienen que resolver, ¿van a permitir que les gane con sus propias reglas? Van a cambiarlas, al retirarse UNT no es Maduro el que dice no hay primarias es el propio Manuel Rosales quien asumió el costo, es un cálculo», advirtió González-Lobato