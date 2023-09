Andrés Caleca: No hay confianza en el CNE pero hay que organizarse para ganar

El candidato a la elección primaria prevista para el 22 de octubre, Andrés Caleca, recorrió Cagua y La Victoria del estado Aragua, desde donde llamó a los residentes y a los venezolanos en general a organizarse, tanto para participar en la primaria como en la elección presidencial de 2024 y «a no conformarse con lo que hay».

Admitió que no tiene confianza en el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por el excontralor de la República, Elvis Amoroso y que cuenta con una composición de 3 rectores vinculados con el chavismo y 2 con la oposición.

Sin embargo, el expresidente del CNE señaló que para hacer respetar la decisión de los ciudadanos en la elección presidencial, es necesario ir organizando el padrón electoral desde ahora, pues «la trampa no la hacen las máquinas sino las personas», por lo que es preciso, explicó, tener dos testigos por mesa de votación, lo que suma 80.000 personas. Se agregan, indicó, 50 personas por cada centro de votación para que respalden a los testigos el día de los comicios.

Reitera propuesta de debate

Caleca insistió en que se organice un nuevo debate entre los candidatos a la primaria opositora. El primer debate público tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el pasado 12 de julio.

En dicha oportunidad no asistieron los aspirantes a Miraflores Henrique Capriles, Roberto Enríquez ni César Almeida. El primero por no estar de acuerdo, el segundo por estar fuera del país, mientras que el tercero aseguró que no fue invitado.

«Es el momento oportuno para organizar un nuevo debate entre los candidatos a la primaria. Pero un debate en otros términos, que permita la exposición y la discusión de las particulares visiones. Daría un impulso al evento y una muestra de su esencia democrática. A la orden por aquí», insistió Caleca en declaraciones a la prensa.

«Casas de Caleca»

Durante el recorrido por ambas localidades aragueñas, Caleca dio a conocer una iniciativa denominada «las casas de Caleca» que consiste en que vecinos de las comunidades prestarán voluntariamente sus viviendas, de forma gratuita, para que sirvan de centros de encuentro y organización para los comicios que están por venir en el país.

Este 10 de septiembre, el aspirante a Miraflores inauguró la primera «casa de Caleca» en la Victoria, donde resaltó que el país que está naciendo, es el de «la gente que se compromete».

«No soy un candidato de pantalla. Soy un candidato que decidió ir casa por casa, voto por voto, ciudadano por ciudadano, a convencerlos convencerlos de su poder, del poder que tienen, porque aquí nos metieron en la cabeza que no había nada que hacer, que esto es lo que hay y que había que conformarse, pues esto no es lo que hay y nosotros no nos conformamos con este desastre en que han convertido al país. Lo vamos a recuperar», recalcó.

