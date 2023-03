AN de 2020 allana inmunidad parlamentaria a Hugbel Roa para que enfrente juicio por corrupción

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 abordó los recientes casos de corrupción develados en Pdvsa, que involucra, entre otros funcionarios, a tres jueces, un alcalde y un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Entre los detenidos del fin de semana, que el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez totalizó en 19 aprehendidos pero «vienen más», el único que fue mencionado durante la sesión ordinaria con nombre y apellido fue el del diputado del Psuv Hugbel Roa, para allanarle la inmunidad parlamentaria, a fin de que sea enjuiciado por la supuesta comisión de ilícitos contra el patrimonio público.

Previamente, y a petición del jefe de la fracción pesuvista, Diosdado Cabello, se leyó una comunicación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la que su presidenta, Gladys Gutiérrez, declaró que a solicitud del Ministerio Público se evidenció que en los hechos que comprometían a Roa se encontraron «suficientes elementos» para considerar que incurrió en flagrancia y por lo tanto no procede antejuicio de mérito, sino que será enjuiciado en tribunales ordinarios y declaró procedente su aprehensión.

Roa fue reelecto como diputado en las cuestionadas elecciones parlamentarias de 2020. Fue ministro para la Educación Universitaria y vicepresidente territorial del Psuv en el estado Nueva Esparta. Se le señala de estar incurso en supuesta corrupción en la industria petrolera.

Jorge Rodríguez: «vienen más»

La plenaria con mayoría del chavismo condenó los hechos de corrupción que están bajo investigación de la Fiscalía General, prometió castigo «sea quien sea» y aprobó un acuerdo en rechazo a los supuestos ilícitos.

«Son 19 los detenidos hasta ahora y estoy seguro que vienen más porque esta investigación apenas comienza», expresó Rodríguez.

Antes habló de «decenas de jueces y alcaldes detenidos» y advirtió que de «caer» un alcalde de oposición en prisión, nadie podrá defenderlo ni llamarlo «preso político». También propuso a la Comisión de Política Interior revisar las leyes relacionadas con el castigo a la corrupción porque el castigo «es muy leve» y pidió sanciones más severas.

«Hay más de un corrupto con camionetotas, tomándose un wisky en las Mercedes que le deben estar temblando las manos. Esto es cualquier cosa menos juegos pirotécnicos, sea quien sea tendrá que enfrentar el peso de la ley (…) El funcionario va preso y el maldito ladrón privado que lo corrompió también», exclamó.

Subrayó que «hay dolor y tristeza por la traición» de miembros de la revolución involucrados y pidió «mantenerse firme» en la lucha contra el flagelo «caiga quien caiga». Enumeró casos de corrupción en la llamada cuarta República y subrayó que por tales hechos no «hay nadie preso», para luego afirmar que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro son los presidentes que más han luchado contra la corrupción en Venezuela.

«Por más doloroso que sea debemos mantenernos firmes, eso es lo que nos diferencia. Hay que defenestrar de las filas de la revolución a los corruptos que espero paguen muchos años de cárcel», agregó.

Cabello: Psuv será principal acusador

Cabello fue el encargado de presentar el acuerdo en rechazo a la corrupción detectada en Pdvsa, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), entre miembros del Poder Judicial y una Alcaldía de Aragua. Desde la tribuna de oradores también aseguró sentirse «indignado» y sentir «dolor» porque había «afectos» involucrados en los ilícitos detectados.

«Nos comprometemos a dar la pelea contra los hechos de corrupción, el que caiga en eso que asuma su responsabilidad, el primer acusador que tendrá serán el Psuv y el bloque de la patria. La revolución no descansará en la lucha contra los corruptos, llámense como se llamen, se metan donde se metan», exclamó.

Vale acotar que por un supuesto desfalco de 3.000 millones de dólares a Pdvsa, renunció el ministro del Petróleo y uno de los hombres fuertes del chavismo, Tareck El Aissami «para facilitar las investigaciones». No se conoce de ninguna acción judicial en su contra.

«Un grupo de personas han sido detenidas para que se proceda con el enjuiciamiento de acuerdo con las leyes. Es importante decir que no es la primera vez que ocurre, en la revolución jamás nos hemos convertido en una sociedad de cómplices, cada vez que nos ha tocado lo enfrentamos, damos el tratamiento adecuado y preciso, con entereza y firmeza. No es la lucha contra la corrupción lo que nos pone a la defensiva», agregó.

También pidió «castigo» para los supuestos ilícitos durante la gestión de la AN de 2015 de mayoría opositora y el gobierno interino, presidido por Juan Guaidó.

Piden interpelaciones

La fracción de la Alianza Democrática, en voz de Luis Romero, calificó el acuerdo de «insuficiente y pirotécnico» e instó al Parlamento a pasar a la acción, involucrarse en las averiguaciones y realizar interpelaciones.

«Apoyamos este acuerdo pero es insuficiente, la AN tiene facultad contralora, funcionarios deben ser llamados a esta AN para que expliquen qué pasó, es su potestad involucrarse en las investigaciones. Se dicen muchas frases pirotécnicas, pero los gobernantes no se miden por lo que dicen sino por lo que hacen, veremos si de verdad hay voluntad política para investigar y establecer responsabilidades» dijo el legislador de Avanzada Progresista.