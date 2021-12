La conspiración de los incapaces

¿Por qué la vida pareciera convertirse en la razón misma de problemas que luego son cuestionados? O como popularmente se entiende cuando algo adquiere la condición fraguada de venderse y de comprarse al mismo tiempo, sin que se precise la diferencia entre una y otra acción. Es el problema que se plantea cuando no hay una dirección determinada de hacia dónde debe enrumbarse la situación en ascuas.

Es el inconveniente que ocurre cuando no hay quien demuestre capacidad o aptitud para algo. Porque no se tiene el conocimiento para emprender la tarea. O porque hay carencia de preparación, disposición o medios. Aunque se presuma de lo contrario.

Es lo que caracteriza una irrupción de incapaces. Los incapaces se adueñan de la situación. Así se desvirtúa toda posibilidad de dar con las respuestas que encajan con la posible solución del problema en cuestión.

Venezuela no ha escapado de padecer tales realidades. Particularmente, desde que el ejercicio de la política acogió la costumbre de aplaudir la miseria. De exaltar la impudicia como criterio político. De permitir la corrupción por quienes visten de verde oliva y portan estrellas de un cielo enlutado. O sea, desde que el régimen -en 1999- se ufanó de seguir la senda de un socialismo destrozado, y de una revolución, cuya praxis termina siempre empeorando todo. Una revolución hueca.

Pero cómo no preguntarse ¿por qué en Venezuela mengua la democracia?, ¿y cómo no responder con la sinceridad que surge del manejo de la verdad y valores de libertad? Si es que en Venezuela el ejercicio de la alta política está en manos de politiqueros que no saben nada digno y decente. Salvo preservar su propia existencia. Y resguardar su peculio obtenido sin el mérito que otorga haberlo ganado en buena y decorosa lid.

¿Por qué los incapaces?

Buena parte de los problemas que agobian al país, resultan de hechos canalizados por confabulaciones de ineptos. O por alguna conspiración de incapaces. Pero incapaces, no porque rebasan en número a los capaces. Aunque son muchos. Es porque han ascendido a cargos públicos a través de las mañas del populismo. De argucias puestas en práctica mediante refinados mecanismos de manipulación. De utilizar el poder como valor cambiario. Y de tantas imprudencias salpicadas de soberbia, odio y resentimiento.

Pero que, a pesar de ver con cuanta habilidad y perspicacia se conducen frente a ciertos intereses, no hay duda que son incapaces para aprender del análisis histórico. Incapaces de comprender hechos que traban el presente. Tanto como incapaces de asegurar el desarrollo nacional frente al futuro. Incapaces para llevar adelante lo que sus discursos alaban. Incapaces de salir de la brecha que arman sus mismas contradicciones.

Estos politiqueros se valen de su incapacidad para justificar los errores que luego convierten en decisiones que, como sombras, se escurren entre los vacíos que sus mentiras revolucionarias saben disimular. O que exponen como oportunidades. Pero que jamás, suelen aprovechar por causa, justamente, de la ineptitud que detentan.

El problema en el entramado del proceso electoral en el estado Barinas es prueba manifiesta de una orquestada conspiración, organizada con el fin de “desconocer la soberanía nacional”, o de arrinconar la autonomía de la institución electoral facultada por la Constitución.

No hay duda que ahí está embutida la causa de la emergente crisis que la gestión política del régimen acentuó, justificó y extendió por doquier. Todo ha sido, exactamente, lo que desde un amasijo de equivocaciones, pudo pensarse y ejecutarse en perjuicio del país completo. En consecuencia, todo ha terminado en una inversión de valores de moralidad y ética política, pública y social. Todo ha sido el resultado adelantado de lo que puede resumirse y explicarse como: la conspiración de los incapaces.

