¿Cómo mejorar las capacidades de respuesta de los gobiernos en Latinoamérica?

Las respuestas de los gobiernos en América Latina tradicionalmente han sido muy lentas e ineficientes. La gente se desencanta de sus gobernantes al no atender y resolver los problemas de su cotidianidad rápido. Esto provoca inestabilidad y caldos de cultivo propicios para deteriorar la visión de la democracia y “posicionar” gobiernos con amplios rasgos autoritarios.

¿Por qué esto es así en nuestra región? Se han preguntado muchos estudiosos del tema a lo largo de las décadas. Obviamente, han surgido múltiples respuestas, pero han sido de difícil asimilación por parte de los líderes y las organizaciones políticas. Los errores se siguen repitiendo provocando marejadas de “efecto péndulo” moviendo las balanzas de izquierda a derecha y viceversa, pero con resultados similares. Al final del día, la gente comienza a desencantarse de la democracia porque sus gobiernos no resuelven los problemas.

En muchos análisis, un elemento central que surge es que los candidatos ganadores de las elecciones generalmente se preparan con todas las herramientas disponibles para ganar terreno en las contiendas, pero en paralelo no se preparan para gobernar. El primer día de gobierno comienza la improvisación y se pierden las semanas más valiosas para el ejercicio gubernamental que no se recuperan nunca en muchos casos. Gobernar es algo muy serio y no se puede partir desde cero en algo con semejante complejidad.

Y aunque existen muchas “escuelas de gobierno” adscritas a universidades, o que funcionan de manera independiente, quienes acuden a ellas mayoritariamente son funcionarios ya en servicio de gobierno que tratan de “dilucidar” cómo atienden la cantidad de problemas que se multiplican con recursos que cada vez son más limitados.

No son precisamente los candidatos, o quienes tienen intención de serlo, los que se preparen adecuadamente en función de llegar al poder con las herramientas indispensables para abordar la multidimensionalidad de la gerencia pública. Esto le genera al líder que asume el gobierno una especie de “ceguera situacional” a decir de Carlos Matus, que le impide procesar adecuadamente junto a su equipo las dificultades para convertirlas en políticas públicas de amplio impacto.

La historia está llena de gobernantes que fracasaron en sus gestiones a pesar de contar con extraordinarias herramientas de liderazgo. Líderes con enormes condiciones de carisma, autoridad y capacidad de motivar a la opinión pública a su favor o al de su proyecto político.

No obstante, naufragaron entre las tormentosas aguas de la gestión pública por no contar con la preparación previa necesaria. Y no cualquier tipo de formación. Las ciencias y técnicas de gobierno son claves para impulsar las grandes transformaciones de los gobiernos para mejorar sus capacidades de respuesta ante las demandas ciudadanas.

El desconocimiento que existe sobre las necesidades de la sociedad sigue siendo abismal e incomprensible en toda Latinoamérica. Algo insólito en un continente lleno de problemas, pero con grandes recursos para ser atendidos con gestiones de gobierno focalizadas y orientadas estratégicamente para aprovechar al máximo las potencialidades de la región.

Si nuestros gobiernos no mejoran su eficiencia, los autoritarismos y mesías aparecerán cada cierto tiempo anunciándose como “salvadores” por enésima vez ante la incapacidad de respuestas a los grandes males de la región. Valdría la pena rescatar del olvido a Carlos Matus y “planificación estratégica situacional” para “entrenar” a los futuros gobernantes nacionales y locales. La democracia avanzará y se hará más fuerte, en la medida en que sea más eficiente.

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

