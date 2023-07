Whatsapp, Facebook, televisión y radio: cómo se informan los venezolanos

La televisión, la radio, Whatsapp y Facebook son algunos de los medios y redes sociales por la que se informa la población venezolana.

Durante la presentación del libro «Consumo informativo y cultural en Venezuela«, que se hizo este miércoles 19 en en el Ciap de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), se dio a conocer un estudio sobre cómo la población venezolana se entera de las noticias.

El evento contó con la presencia de Marcelino Bisbal, destacado comunicador e investigador venezolano y director de publicaciones de la Ucab; Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público y Geer Anckaer, jefe de cooperación de la Unión Europea en el país.

Marcelino Bisbal explicó que el periodismo necesita considerar y saber que quien consume la información es una persona “múltiple y contradictoria”, por lo que hay que establecer métodos para poder tener más y mejor alcance a la hora de comunicar.

Televisión y radio, aún fuentes de noticias

Carlos Correa, fundador y director de Espacio Público, presentó una serie de resultados de una encuesta realizada en septiembre de 2022.

La muestra fue de mil personas, todas mayores de edad, y fue al azar. Uno de los resultados más interesantes de dicho sondeo fue el del tema informativo para los venezolanos. De acuerdo a la encuesta, 29,6% de las personas encuestadas se enteraron de la última noticia a través de la televisión, mientras que 12,4% lo hizo gracias a la radio.

Este es un dato de suma importancia para comprender el impacto que todavía tienen la televisión y la radio, especialmente en sectores populares y en zonas alejadas a los centros urbanos donde la conexión por internet puede ser irregular.

Marcelino Bisbal explicó que la ausencia de periódicos abona al terreno de la desinformación, especialmente para generaciones mayores

No obstante, 43,41% de las personas dijo haberse enterado de la última noticia en medios basados en internet. Este es un espectro bastante amplio que comprende a las redes sociales así como a los portales de noticias de los medios de comunicación por internet.

Sobre esto, Correa afirmó que “cualquier estrategia que busque llegar al país tiene que ser una estrategia que mezcle varios medios”. El director de Espacio Público también fue enfático al decir que de unos 100 medios digitales que hay en Venezuela, al menos 60 están bloqueados por Conatel.

WhatsApp y Facebook

También mostró resultados que evidencian el impacto de las redes sociales en la población venezolana y en su consumo informativo.

De hecho, es WhatsApp la red social que mayor incidencia tiene en los venezolanos y sirve como principal fuente de información. Al menos 43% de las personas encuestadas afirmó que fue a través de la aplicación de mensajería que recibieron noticias recientes. Mientras tanto, 11% de la población utiliza Facebook para mantenerse con la información actualizada.

Sobre la censura, 62,9% de los encuestados afirmó que hay censura en Venezuela y la mayoría lo atribuye al gobierno venezolano. Sobre el tema cultural, apenas 18% de los encuestados dijo haberse leído un libro en los últimos 6 meses, mientras que solo 11,5% fue al cine una vez en la misma cantidad de tiempo.

Marcelino Bisbal sobre el estar desinformado

Para Bisbal actualmente hay una profunda desinformación en los jóvenes. Bisbal también afirma que no solo hay desinformación, sino que hay pocas ganas de estar informado y al pendiente de las noticias. Esto, sin embargo, cambia en las personas a partir de los 30 años.

“Yo me siento muy informado porque yo soy de la vieja guardia. Pero ya no hay periódicos. Hoy no tenemos eso. Yo creo que a los jóvenes no les interesa estar informados. Están en otra cosa. Pero a partir de los 30 o 40 años sí hay una necesidad de estar informado. Soy optimista porque creo que la gente quiere estar informada”, expresó, además de afirmar que su optimismo en este aspecto tiene un buen sustento.