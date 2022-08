La visita del jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Martin Griffiths, es un llamado a mantener a Venezuela en la mira del financiamiento global ante la persistencia de la emergencia humanitaria en el país. Así lo interpretan las organizaciones no gubernamentales.

Luis Francisco Cabezas, director general de la asociación civil Convite, fue uno de los participantes de la reunión sostenida entre distintas organizaciones y el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, durante su paso por Venezuela entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

Según Cabezas, esta visita reafirma ante el mundo que Venezuela sigue inmersa en una emergencia humanitaria.

«Un funcionario de alto nivel como él no visita un país que no esté en emergencia humanitaria. Eso envía un mensaje no solo al gobierno, sino también a la comunidad de naciones, a la comunidad de donantes, para que sigan teniendo dentro del radar del financiamiento humanitario a Venezuela«, dijo a Efecto Cocuyo.

Uno de los principales logros de la visita del jefe humanitario de la ONU a Venezuela, de acuerdo con el director de Convite, fue la aprobación del Plan de Respuesta Humanitaria para el período 2022-2023, a través del cual se busca asistir a 5,2 millones de personas en situación de necesidad, una cantidad que supera a la población de un país pequeño como Uruguay.

Además de la importancia de incluir de forma diferenciada a las personas mayores en la respuesta humanitaria en el país, Cabezas reiteró el interés en establecer un mecanismo de diálogo respetuoso con el gobierno nacional, con el fin de eliminar las barreras de acceso y permitir que la ayuda humanitaria llegue a los lugares que más la requieren.

«Como organización planteamos todos los riesgos que supone operar en Venezuela en cuanto a acceso a gasolina, seguridad, además de los controles desmedidos excesivos y, en muchos casos, la criminalización de nuestra labor en campo y reafirmamos nuestro interés en establecer un mecanismo de diálogo sereno, sin estridencia y de respeto con el gobierno», añadió.

Trabajo en conjunto

Tras completar su visita, Griffiths llamó a gobierno, oposición y a la comunidad internacional a trabajar en conjunto para lograr acuerdos que prioricen las necesidades de la población venezolana, especialmente aquellos más vulnerables, y a canalizar recursos para responder a las situaciones más urgentes.

Cabezas, por su parte, también exhortó a abordar la ayuda humanitaria más allá de las tensiones políticas.

«Hay muchas zonas a las que no podemos acceder sin el soporte aéreo ni terrestre que pueda brindar el gobierno, sin la seguridad que pueda brindar ni el combustible que pueda facilitar. Debemos poner a la gente en el centro de la respuesta y sacar la ayuda humanitaria de la diatriba política«, expresó el director de Convite.

Según la ONU, también se acordó trabajar en unión para mejorar las condiciones de acceso de los socios humanitarios en el país.

El jefe humanitario de la ONU, además, pidió un aumento de la financiación humanitaria por parte de la comunidad internacional, pero también instó a Venezuela a tener un mayor compromiso con su desarrollo, para así aprovechar el impulso creado por los primeros signos de recuperación económica que observó en el país.