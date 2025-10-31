El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), a través de su cuenta en X y con el apoyo de activistas como Orlando Moreno, denunció un incremento de detenciones políticas durante el mes de octubre de 2025.

Según el balance publicado, al menos 43 personas han sido detenidas o desaparecidas por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, de las cuales solo 7 han sido excarceladas, dejando a 36 como presos políticos.

Entre los casos más destacados figura el de Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, reportado el pasado 26 de octubre, encargados del mantenimiento de la residencia de Corina Parisca, madre de la líder opositora María Corina Machado, quienes fueron detenidos.

VV asegura que este tipo de detenciones forman parte de una táctica conocida como Sippenhaft, un método de castigo por responsabilidad familiar que implica arrestar a parientes o allegados a opositores. Este patrón, documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU en 2021, busca intimidar a las familias de disidentes políticos.

El informe de Moreno detalla que, de los 43 apresados este mes, 22 pertenecen a Vente Venezuela, 8 a otros partidos políticos y 6 a la sociedad civil. Esta cifra se suma a los 1.953 prisioneros políticos registrados por Foro Penal hasta el 22 de octubre, un aumento del 745% en comparación con el año anterior, según reportes de Americas Quarterly.

Amnistía Internacional, en un informe de julio de 2025, clasificó las desapariciones forzadas en Venezuela como crímenes contra la humanidad desde al menos 2014, destacando que cientos de personas han sido privadas de su libertad y sometidas a torturas para fabricar confesiones.

Vente Venezuela y otras organizaciones exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de las prácticas represivas.