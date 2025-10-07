El partido opositor Vente Venezuela denunció el secuestro arbitrario de Lewis Mendoza, ingeniero y coordinador de la organización Somos Trujillo, ocurrido la noche del sábado 4 de octubre en el municipio Miranda, estado Trujillo.

Según un comunicado oficial de la organización, funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro rodearon la vivienda de Mendoza durante más de 30 horas, generando terror entre su familia y vecinos, antes de llevárselo sin presentar orden judicial alguna.

Ante el riesgo que corría su familia, en especial un menor de edad, Mendoza decidió entregarse voluntariamente. Desde entonces, se desconoce su paradero y las condiciones en las que se encuentra detenido.

El dramático episodio fue captado en video, en el que se escucha a la hija pequeña de Mendoza gritar desesperadamente “Me arruinaste mi infancia” y pedir auxilio, mientras el activista exclamaba a su madre: “Yo no soy un delincuente, mamá”.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, han conmocionado a la opinión pública y han sido calificadas por Vente Venezuela como evidencia de una “desaparición forzada”.

“Lewis Mendoza es una víctima más de la persecución sistemática contra quienes piensan diferente en Venezuela. Exigimos su liberación inmediata y que se garantice su integridad física”, expresó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela en un comunicado.

La organización también señaló que al menos nueve personas han sido detenidas en Trujillo desde septiembre por motivos políticos. Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, se han sumado a la denuncia, exigiendo una investigación independiente y el respeto a los derechos fundamentales de Mendoza.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre su paradero ni los motivos de su detención, lo que ha generado preocupación entre activistas y la sociedad civil.

Vente Venezuela ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que condenen este nuevo caso de represión y presionen por la liberación de Mendoza y otros presos políticos en el país. “No descansaremos hasta que Lewis esté libre y se haga justicia”, concluyeron.