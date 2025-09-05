El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) destacó en su pronóstico diario del tiempo que este viernes, 5 de septiembre, Venezuela tendrá lluvias asociadas al desplazamiento de la onda tropical número 33 de la temporada que avanza del centro al occidente del país.

En horas de la mañana se estiman cielos nublados con chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y el estado Zulia. También en los llanos centrales (Cojedes y Guárico) y los occidentales (Apure, Barinas y Portuguesa).

El organismo no descarta lloviznas dispersas en Delta Amacuro, este de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo y este de Falcón. En su canal de Telegram dijeron que el resto del país estará con nubosidad parcial y zonas poco nubladas.

Después del mediodía por los efectos del calentamiento diurno, mientras que Venezuela atraviesa la declinación solar (los rayos del sol caen de forma perpendicular sobre el país), se espera un incremento de la nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable.

Serán lluvias en casi todo el país, aunque más frecuentes e intensas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los llanos centrales y occidentales, los estados andinos y Zulia al occidente del país.

El organismo, en su seguimiento a las ondas tropicales, explicó que la número 34 arribará al país la próxima semana entre los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

En el Atlántico se formará depresión tropical

Además, detalló que la perturbación sobre el océano Atlántico, que no representa riesgo directo para Venezuela, pasó del 40 % al 90% de probabilidades de convertirse en una formación ciclónica en los próximos siete días.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) resalta que se encuentra sobre el Atlántico central tropical. Sus estimaciones son que durante el fin de semana o a inicios de la próxima el sistema se convierta en una depresión tropical.

Por ahora, «está produciendo un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas», menciona la institución estadounidense. Se desplaza a una velocidad de 24 kilómetros por hora.