Venezuela tendrá lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas este jueves, 21 de agosto, pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que también informó sobre la salida de la onda tropical número 28 del territorio nacional y la próxima entrada de la número 29.

En horas de la mañana se esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, la Gran Caracas, Carabobo, Aragua, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.

Después del mediodía habrá descargas eléctricas ocasionales con lluvias o chubascos en la Guayana Esequiba, por donde entra la onda tropical 29; Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, los Andes y Zulia.

El organismo no descarta que haya lluvias dispersas en la región central del país a finales de la tarde de este 21 de agosto.

Los acumulados pluviométricos del día irán de 2 a 20 litros de agua por metro cuadrado. Mientras que las máximas temperaturas llegarán a los 39 grados Celsius en Falcón y a 38 grados en el Zulia.

El Inameh también informó sobre dos perturbaciones que se encuentran sobre el océano Atlántico central tropical. La primera de ellas con 70 % de probabilidades de convertirse en una formación ciclónica mayor en los próximos 7 días. La segunda, hasta el momento, tiene 40 % de probabilidades de ser un ciclón en una semana.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones que ofrece el Inameh para este jueves 21 de agosto:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana, con algunas precipitaciones dispersas. Al final de la tarde, se prevé zonas nubladas asociadas a lluvias o lloviznas.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado en gran parte en horas de la tarde con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad fragmentada y precipitaciones en horas de la noche.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Se observará mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.