Vecinos de Altagracia y La Pastora protestan en la Av. Baralt tener 15 días sin agua

Los vecinos de las parroquias Altagracia y La Pastora, en el norte de Caracas, protestaron este Miércoles Santo en la Avenida Baralt como una medida de presión para que les restituyan el servicio de agua potable.

Según denuncias recopiladas a través de las redes sociales los habitantes de la parroquia Altagracia, una parroquia ubicada a una cuadra del palacio presidencial de Miraflores, la zona tiene más de una semana y media sin el servicio público.

Las personas se han quejado directamente a la cuenta en Twitter de Hidrocapital y siguen sin recibir una respuesta sobre el suministro.

“Amigo Harol en Caracas parroquia Altagracia nos dejaron sin agua este fin de semana. Por favor verifiquen que se cumplan los ciclos del suministro, siempre pasa lo mismo y nos toca esperar al próximo ciclo 15 días sin una gota de agua”, dijo William Ardila en un tuit publicado el pasado 20 de marzo.

Otra usuaria comentó: “La Parr. Altagracia está sin agua y la gente de @HidroCapital2 parece no importarle… que pasa que no han colocado el vital liquido en la comunidad! no somos camellos! La gente de Caracas merece atenciòn!”

En la zona ya se encuentran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia del Pueblo quienes intentan mediar con los vecinos indignados.

Los reportes de Twitter indican que para la hora el tránsito vehicular por la avenida se encuentra lento pero abierto.