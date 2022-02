Al menos un muerto y más de 24.700 afectados por fuerte sismo en Guatemala

Al menos una persona murió y más de 24.700 fueron afectadas por el sismo de magnitud 6,8 ​​que sacudió en la madrugada de este miércoles, 16 de febrero, a Guatemala.



Según los cuerpos de socorro, la víctima es una mujer que al salir corriendo de su vivienda por el temblor, le dio un paro cardíaco y pese a que los vecinos se llevaron a una sede de los bomberos, ya no contaba con los signos vitales.



El deceso se produjo en un sector al oeste de Ciudad de Guatemala, específicamente en el municipio de Mixco. El fallecimiento de esta mujer, que no fue identificado, fue confirmado por las autoridades de protección civil.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor ocurrió a las 01.12 hora local (07.12 GMT), y fue sensible en todo el territorio guatemalteco.



El epicentro del movimiento telúrico se produjo en las costas del océano Pacífico y alarmó a la población. Los cuerpos de socorro, entre ellos la Cruz Roja guatemalteca (CRG) y los bomberos voluntarios y municipales, realizan monitoreos para establecer los daños.



A ese fuerte sismo le han seguido tres réplicas, de una magnitud de 5, 4.8 y 4.7, respectivamente, según el ente científico, con epicentro en el mismo lugar.



El Insivumeh detalló que el epicentro se situó a una distancia de 54 kilómetros del poblado de Mazatenango, a 57 de Retalhuleu y 84 de Escuintla, las tres ubicadas en el litoral del océano Pacífico guatemalteco.

Recuento de daños

El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Rodolfo Flores, explicó que los informes preliminares dan cuenta de 24.790 personas afectadas por el fuerte temblor



Comentó que hasta ahora se contabilizan 21 incidentes en 11 municipios de 6 de los 22 departamentos que tiene el país centroamericano, además de 12 carreteras, dos edificios y dos viviendas afectadas.



Flores dijo que las autoridades de protección civil obtuvieron con las evaluaciones a nivel nacional para detallar los daños causados ​​por el sismo, uno de los más fuertes en los últimos años en Guatemala.



El fuerte movimiento de tierra también fue sensible en territorio salvadoreño y mexicano.



Guatemala es un país altamente sísmico y la población aún recuerda el gran terremoto que el 4 de febrero de 1976 azotó el país centroamericano.



Ese terremoto, con una magnitud de 7.5, ocurrió también de madrugada y tuvo su epicentro en el departamento caribeño de Izabal.



De acuerdo con recuentos oficiales, destruyó las tres terceras partes del país, utilizó más de 23.000 muertos, 76.000 heridos y dejó más de un millón de damnificados.

También tiembla en Ecuador

Un sismo de magnitud 3.6 se registró este miércoles frente a las costas de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales.



Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 02.16 hora local (07.16 GMT) a 1,47 grados de latitud sur y a 79,31 grados de longitud oeste.



De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 157,65 kilómetros y a 57,24 kilómetros de la localidad de San Lorenzo, situada en la provincia de Esmeraldas, localizada al norte de Ecuador.



Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.



Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.



El próximo 16 de abril, Ecuador recordará el sexto aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7,8.



Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.



Dicho terremoto azotó con intensidad a las provincias de Esmeraldas y su vecina Manabí, ambas situadas en la costa del país andino, pero también afectó a otros sectores y se sintió con fuerza, incluso, en la capital ecuatoriana, Quito, situada en la provincia de Pichincha, localizada en la zona andina del país.