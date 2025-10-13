La Arquidiócesis de Caracas y la Comisión Central de Canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles anunciaron los detalles finales de la «Fiesta de la Santidad», un evento que promete marcar un hito en la historia de fe de Venezuela.

La celebración, que conmemorará la canonización de los santos venezolanos San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, Caracas, con una Misa de Acción de Gracias que reunirá a miles de fieles en un ambiente de comunidad y devoción.

Detalles de la participación

Más de 30.000 personas ya están registradas para asistir a este evento, tras haber cumplido con el formulario en línea habilitado por la Arquidiócesis de Caracas. Las entradas, completamente gratuitas, podrán ser retiradas entre el 22 y 24 de octubre en las parroquias seleccionadas por los devotos durante el proceso de inscripción.

La Comisión Central invita a los asistentes a contactar directamente a su parroquia para conocer los horarios y la logística de distribución de las entradas, las cuales deben ser recogidas antes del sábado 25.

Movilización comunitaria

Para garantizar la seguridad y organización del evento, la Arquidiócesis ha informado que no habrá acceso ni estacionamiento para vehículos particulares en las inmediaciones del estadio. En su lugar, se exhorta a los asistentes a coordinar con sus parroquias para unirse a la movilización comunitaria, que incluye opciones como autobuses, el Metro de Caracas o el ferrocarril.

Esta medida busca fomentar la unión desde el inicio de la jornada, promoviendo un espíritu de fraternidad entre los participantes.

Próximos pasos

La Comisión Central enviará un nuevo correo con información detallada sobre el programa del evento, recomendaciones para los asistentes y otros datos relevantes para disfrutar plenamente de esta celebración.

Los organizadores invitan a los devotos a estar atentos a su bandeja de entrada para no perderse estas actualizaciones.

La «Fiesta de la Santidad» será una oportunidad para que los venezolanos se reúnan como una gran familia arquidiocesana, llenos de fe y orgullo por sus nuevos santos.

La Arquidiócesis de Caracas expresó su emoción por este encuentro, que no solo celebrará la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, sino que también será un momento para pedir su intercesión por el bienestar de Venezuela.

«Con corazones llenos de esperanza, los venezolanos se preparan para vivir esta jornada histórica que fortalecerá los lazos de fe y comunidad en el país. ¡La cita es el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar!», destacaron en un comunicado.