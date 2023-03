UCV aprueba comisión para desarrollar protocolo de prevención y sanción del abuso

La Universidad Central de Venezuela (UCV) aprobó la creación de una comisión de trabajo que desarrollará un protocolo para la prevención y sanción del abuso, violencia, acoso y discriminación en la institución, informaron dirigentes estudiantiles el 22 de marzo. Esperan publicar un primer borrador el último fin de semana del mes.

La decisión fue tomada por el Consejo Universitario luego de que el 14 de marzo se reportara un caso de abuso sexual en la casa de estudios. A raíz de esto, movimientos feministas protestaron en el campus durante el lunes 21 de marzo y exigieron a las autoridades tomar acciones al respecto.

Estudiantes de la UCV protestan por presuntos abusos sexuales en la universidad

Yaraní Acosta, consejera universitaria, explicó a través de su cuenta en Twitter que la iniciativa de crear normativas o lineamientos viene de la representación estudiantil ante el consejo, data de hace un año y está inspirada en un precedente: el protocolo creado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) en 2020.

Agregó que ha asistido, en conjunto con otras estudiantes, a asesorías jurídicas y que envió una copia del proyecto de la Ucab a las autoridades de la UCV para analizar la viabilidad de implementar algo similar.

«No es un trabajo que lleve un día. Celebramos la protesta que se hizo el lunes, porque claramente sirvió como nuevo mecanismo de presión. Pero la verdad es que este es un tema que lleva aproximadamente un año», expresó Acosta a Efecto Cocuyo este 23 de marzo.

¿Qué establecerá el protocolo?

La comisión de trabajo que desarrollará el protocolo oficial en la UCV está conformada por la consejera universitaria, un profesor de la Escuela de Derecho en representación de los decanos, un representante de la vicerrectoría académica, un representante profesoral, un egresado, un representante de la Organización de Bienestar Estudiantil (OBE) y una representante del Centro de Estudios de la Mujer (CEM).

«El borrador que se va a publicar es un documento que contiene lo que nosotros consideramos que debe ser el alcance y el objetivo de la aplicación. Contiene también los conceptos generales sobre violencia y abuso y tiene una estructura de la ruta de denuncia en la actualidad. Pero es un primer borrador y hay que aclarar que no está completo y que viene del trabajo de la representación estudiantil con nuestras claras limitaciones», indicó Acosta.

Recordó que la UCV no está exenta de casos de abusos en años anteriores al 2023. En 2021, cuando inició el movimiento #YoTeCreo (Me Too) en Venezuela, los dirigentes de estudiantiles habilitaron el correo yotecreoucv@gmail.com para animar a las víctimas a denunciar, incluso de forma anónima.

«Recibimos alrededor de veinte denuncias, dos casos que habían ocurrido dentro del campus», señaló Yaraní.

Protocolos en otras universidades

La Ucab fue la primera universidad venezolana en implementar un reglamento para atender denuncias de violencia de género, el Protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual. En la actualidad, este permanece publicado en la página web de la institución en conjunto con una guía para la prevención y atención.

«La Ucab reconoce que la violencia sexual y el acoso en cualquiera de sus manifestaciones, son conductas reprochables que constituyen una grave vulneración del derecho a la dignidad de las personas, por lo que manifiesta su posición de “cero tolerancia” a cualquier acto que menoscabe el derecho de los miembros de su comunidad a la integridad física, psíquica, moral, espiritual y sexual, y a favor de mantener un espacio universitario libre de violencia y acoso», reza la normativa.

La profesora Magaly Vázquez, coordinadora de la comisión responsable de redactar el protocolo, dijo a Efecto Cocuyo que desde 2020 han ofrecido asesoría y orientación a siete estudiantes con casos fuera de la universidad.

«La razón de la aprobación del protocolo no es exclusivamente sancionatoria. Nos interesa mucho la parte preventiva», expresó Vázquez. El reglamento de la Ucab está estructurado en 27 artículos que comprenden desde rutas de atención hasta los lineamientos de los procedimientos legales.