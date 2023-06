Trujillanos exigen libertad para médica Mariana Barreto, detenida por denunciar irregularidades en gasolinera

Mariana Barreto Falcón, médica cardióloga venezolana, fue detenida en la ciudad de Valera, estado Trujillo, tras denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicios que pertenece a su familia.

Según informaciones de sus allegados, la galena es acusada por las autoridades de traición a la patria, boicot y de vender gasolina a clientes «VIP» y a amistades, con preferencia, algo que según los familiares es falso, porque ella ni administra ni trabaja en la bomba.

«Ella fue como cualquier persona a repostar gasolina para su vehículo, para trasladarse a su trabajo como cardióloga. En el sitio, la gente que controla las colas, porque la estación de servicio es de tipo subsidiada, le dijo que no había combustible, lo que a ella le extrañó. Les dijo entonces que si no había para ella, entonces no había para nadie y pidió cerrarla, por las irregularidades que observó», contó Cristina Falcón, tía de la médico.

Barreto Falcón, según testimonios de pobladores de la localidad, es una profesional reconocida por sus pacientes y el gremio médico.

«Es conocida en todo el estado por su dedicación, ética profesional y compasión hacia las personas más necesitadas, a quienes fuera de su horario laboral dedica su trabajo voluntario, sin cobrarles, en muchas ocasiones, llevándoles medicinas, en las zonas más preteridas y necesitadas del estado Trujillo. Es madre de tres hijos, separada, cabeza de hogar y apoyo de su familia», cuentan los familiares.

La profesional de la medicina permanece detenida desde el pasado miércoles 14 de junio. Iba a ser presentada en tribunales el jueves 15, pero una demora por parte de las autoridades policiales impide que sea pasado su caso a los entes judiciales que deben atender su caso.

Testigos en el lugar dan fe de que ella reclamó irregularidades y fue encarada por las autoridades, quienes la amenazaron con tomar medidas.

Para la familia, la intención de esta detención es conseguir la expropiación de la estación de servicios.

Allegados iniciaron en plataformas digitales una recolección de firmas en apoyo a Barreto, así como ejecutaron acciones de calle para protestar y exigir la pronta libertad de esta profesional.