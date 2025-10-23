Este jueves, Venezuela amaneció bajo la influencia de la Tormenta Tropical Melissa, que continúa su lento movimiento en el Caribe central, modulando el patrón de vientos y humedad en las capas superiores de la troposfera.

Según el meteorólogo Luis Vargas, quien compartió un análisis detallado a través de su cuenta en X, este sistema meteorológico interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical-Vaguada Monzónica (ZCIT-VM), generando condiciones de abundante nubosidad y precipitaciones variables en gran parte del país.

De acuerdo con el mapa de vientos en superficie publicado por Vargas, basado en el modelo NOAA GFSv16, la Tormenta Tropical Melissa, ubicada en el Caribe central, está acompañada por una onda tropical y un sistema frontal que refuerzan la actividad atmosférica. Esto ha resultado en desarrollos cumuliformes productores de lluvias en varias regiones, entre ellas Amazonas, mitad oeste de Bolívar, sur de Anzoátegui, sureste de Guárico, centro y norte de Monagas, norcentro de Sucre, Alto Apure, sur de Barinas, sur y norte de Táchira, oeste de Mérida, sur y noroeste de Zulia.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) complementa este pronóstico indicando que para las próximas horas se esperan mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en la Región Oriental al sur, partes de los Llanos Centrales, y los estados Falcón y Zulia.

Además, el Inameh anunció la llegada de dos ondas tropicales en los próximos días: la número 50 entre el 26 y 27 de octubre, y la número 51 el 29 o 30 de octubre, ambas ingresando por la Guayana Esequiba.

Luis Vargas destacó que, aunque Melissa avanza lentamente, su influencia podría intensificarse en los próximos días, dependiendo de su trayectoria, que podría dirigirse hacia Jamaica y Cuba o alternativamente hacia La Española.

Mientras tanto, los venezolanos enfrentan un amanecer con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en las zonas mencionadas.

Reporte elaborado con información de INAMEH y Luis Vargas (@Meteovargas)