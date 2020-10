“Tengo audios donde él admite la violencia”, dice Blanca Vizquel sobre Omar Vizquel

Blanca Vizquel expresó este miércoles 14 de octubre que su intención al denunciar que fue víctima de abusos por parte de su esposo, el exgrandeliga Omar Vizquel, de quien se está divorciando, es que otras mujeres que también sufren de violencia de género logren liberarse de sus agresores.

En entrevista para el programa Vladimir a La Carta, la contadora pública de profesión manifestó sentir “profunda tristeza” por la poca sensibilidad ante esta realidad de violencia “que desgraciadamente es más común de lo que la gente quiere reconocer”.

Insistió en que su objetivo al haber hablado de su experiencia es para que las personas que atraviesan una situación similar entiendan que “independientemente de lo grande, o del nombre que tenga tu abusador o la persona que te está violentando se puede salir, existe ayuda“.

“Nadie se merece pasar por una circunstancia donde no te sientas segura y a esas son las personas a las que yo les estoy hablando, a las que no se atreven a hablar por miedo”, continuó.

Respaldo

Al ser consultada por el periodista Vladimir Villegas sobre si tenía pruebas de sus acusaciones, Blanca Vizquel aseguró: “Tengo audios donde él admite todo. Él admite la violencia, que sí, que se equivocó, que él no quiere que yo hable, que eso pasó, su palabra es ya eso pasó”.

Relató que tras salir de su casa hace un par de meses, el exbeisbolista vació todas sus cuentas bancarias “dejando solo 2 dólares”. Ella tuvo que irse a un refugio por varios días, donde recibió asesoría legal y psicológica. Gracias a su hermana pudo salir de ahí y ahora se mantiene con un préstamo que le hicieron.

Respecto a la violencia psicológica, verbal y económica que manifestó ha sufrido, Blanca Vizquel aseguró que por mucho tiempo no quiso verlo. “Cuando lo acepté ya había escalado hasta un punto donde hubo violencia física que fue cuando sucedió el incidente que ya todo el mundo conoce”.

Se refiere a un hecho en el 2016 donde uno de sus vecinos llamó a la policía y de ahí derivó una acusación contra Omar Vizquel por violencia en contra de su esposa.

“Existen documentos legales que prueban que sí pasó… la policía hizo un reporte oficial, vieron las marcas, los morados, las lesiones. Estuvo detenido cinco días por violencia en mi contra“, contó en la entrevista.

Sin embargo, reconoció que luego firmó un documento que revertía la denuncia.

“Me presionaron para hacerlo… Fue un documento que redactó el abogado del señor Vizquel en el momento que lo defendió en la corte… si yo no firmaba ese documento el señor Vizquel podía enfrentar de uno a 5 años de cárcel, de hecho yo tuve que pedirle a la corte de mi palabra que por favor no lo metieran preso y eso lo hice yo bajo presión”.

El futuro

Blanca Vizquel explicó sobre el divorcio que estar por ir a la corte y solo espera recibir lo que le corresponde “justo por ley”. Se abstuvo de responder si presentará posteriormente algún otro tipo de demanda.

“Yo no tengo ningún tipo de interés de conservar una relación con el señor Vizquel de ninguna manera. Yo no lo quiero en mi vida, no quiero saber más nada de esa persona”, dijo.

Expuso que, además de formalizar su separación legalmente, su expectativa es “que reconozca públicamente lo que me hizo, que me pida una disculpa pública”.

Escuche la entrevista completa aquí.