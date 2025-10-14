El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp) alertó este martes sobre «nuevas y graves manifestaciones de censura» en circuitos radiales del país, lo que, aseguró, ha derivado en «amenazas y suspensión temporal de periodistas por el abordaje de temas de interés público», como el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado.

En su cuenta de X, el SNTP mencionó también la «prohibición de referirse al atentado contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia», perpetrado este lunes en Bogotá.

De igual forma, prosiguió, se había «confirmado las represalias contra periodistas tras mencionar en sus espacios el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado», lo que, subrayó, constituye una «clara violación a la libertad de expresión, al derecho de todos y todas a estar informadas».

«Tales decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder», señaló el sindicato.

En este sentido, rechazó «toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite la posibilidad de analizar hechos relevantes de la vida nacional».

«La censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo», añadió el Sntp, que reiteró su solidaridad con los afectados y ratificó su compromiso en «la defensa del ejercicio libre, digno y responsable del periodismo en Venezuela».

Este lunes, Machado pidió a las autoridades colombianas garantizar la protección de los dos activistas venezolanos que resultaron heridos de bala tras acudir a la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional.

Las víctimas son Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGTBI y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche.