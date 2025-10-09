El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves se espera un panorama de nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional durante la mañana, con mantos nubosos que generarán precipitaciones en áreas como la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, este de Miranda, sur de Aragua, Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, oeste de Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Según el boletín meteorológico, a partir del mediodía y durante la noche, se prevé un aumento en el desarrollo nuboso con lluvias y chubascos en la mayor parte del país. Las precipitaciones serán más intensas en regiones como Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales y Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia, acompañadas de posibles descargas eléctricas.

En el área metropolitana, que incluye el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados, con algunas lluvias o lloviznas en el este de Miranda.

A partir del mediodía, se espera un incremento en la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable. En Caracas, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas previstas, especialmente en las zonas propensas a lluvias intensas.