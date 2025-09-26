Saime hará operativos de renovación de cédula sin cita este 27 de septiembre y el 4 de octubre

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció dos operativos de renovación de cédula sin cita previa, que se realizarán este sábado 27 de septiembre y el próximo 4 de octubre en las oficinas de la institución en el territorio nacional.

«Les informamos que este sábado 27 de septiembre y 4 de octubre, se realizará una jornada de renovación de cédulas para mayores de 18 años, en todas las oficinas Saime del Territorio Nacional. El horario será de 8:00a.m a 4:00p.m», escribieron en su red social X este viernes 26 de septiembre.

La institución formalizó un nuevo sistema hace un par de años que obliga a los usuarios a registrarse en su plataforma web para renovar la cédula de identidad y el pasaporte.

Sin embargo, con cierta regularidad realiza estas renovaciones sin necesidad de la cita obligatoria a través de su portal.

Las personas necesitan llevar una copia simple de la partida de nacimiento, ser mayores de 18 años. Mientras que los venezolanos por naturalización deben presentar la Gaceta Oficial de naturalización o la constancia de la naturalización.

En regiones del interior del país como Monagas, en sus sedes de Maturín y Punta de Mata, las largas colas que se forman a diario para obtener los documentos de identidad preocupan a la ciudadanía por la larga espera y las condiciones poco cómodas mientras se tramitan estos documentos.

A lo largo de este año, que fue electoral por comicios regionales, parlamentarios y municipales, el Saime realizó varias jornadas de renovación de cédulas sin cita. Una primera entre el 10 al 14 de marzo y otra del 11 al 25 de julio.