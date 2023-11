Rebecca Mora, madre de un adolecente de 14 años que estudia en el Liceo Bolivariano Naricual, en Barcelona, estado Anzoátegui denunció que las autoridades del plantel tienen a su hijo retenido dentro de las instalaciones del centro educativo para obligarlo a participar en el simulacro para el referendo consultivo del Esequibo.

“A mi hijo lo acaban de encerrar en el liceo y le dijeron que si no votaba por el bendito Esequibo no pasaba ni cursaba el liceo, ni podía salir del liceo. A los muchachos los secuestraron en el liceo y les dijeron que si no votaban no salían. Eso no puede ser así, eso no se hace”, dijo Mora a través de un video que se publicó en redes sociales.

La madre del joven exigió que le explicaran por qué su hijo estaba secuestrado y por qué tiene que votar por el Esequibo. “Él es un niño de 14 años, se necesitan 18 años y estar inscritos en el CNE para poder votar… Quiero que me den información”, criticó Mora.

El miércoles 29 de noviembre el gobierno nacional organizó, por órdenes del mandatario Nicolás Maduro, un simulacro de referendo por el Esequibo en todos los liceos del país.

Estudiantes de bachillerato de Venezuela participan desde la mañana de este miércoles en un referendo simbólico sobre la disputa territorial con Guyana, con las mismas cinco preguntas que responderán los electores adultos el próximo domingo 3 de diciembre, en la consulta sobre esta controversia por el Esequibo.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó del comienzo de este “gran simulacro estudiantil”, en el que participan jóvenes con edades de 12 a 18 años, estudiantes de 1° a 5° año de bachillerato, quienes “podrán responder las cinco preguntas del referendo consultivo”, de las cuales una plantea la anexión del territorio, de casi 160.000 kilómetros cuadrados, al mapa venezolano, con la creación de un estado llamado Guayana Esequiba.

Semana de conflictos en los liceos

La denuncia de Mora llega en una semana en la que los liceos venezolanos han estado en medio de una polémica.

El martes, 28 de noviembre, padres del colegio San Agustín de El Marqués, en Caracas, se mostraron indignados luego de que oficiales de policía usaran las canchas del colegio para hacer un operativo de requisa con los presos pertenecientes a un calabozo de la zona 7 de Petare, al este de Caracas.

Durante la mañana del miércoles, la Ucab reveló que los estudiantes de bachillerato en Venezuela continúan reprobados en materias claves en 2023. En promedio, estos alumnos tienen 7,53 puntos sobre 20 en matemáticas y 9,11 sobre 20 en habilidad verbal según un estudio realizado por la Escuela de Educación.

El 6 de noviembre los estudiantes del Liceo Estadal Arquitecto Claudio Corredor Müller, de Mérida protagonizaron una protesta en la que denunciaron la falta de profesores y las condiciones de la institución.

Los jóvenes dijeron que alumnos de segundo año ven menos de cinco materias y los de cuarto y quinto año les faltan más de tres educadores. Exigieron educación de calidad y una respuesta rápida de la gobernación de Mérida y del Ministerio de Educación.

