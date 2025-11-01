Overview: Los tres directores del MP detenidos (Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus ) permanecen en situación de "desaparición" o detención, según el exfiscal Zair Mundaray

Ha pasado casi un mes desde que comenzaron las detenciones de fiscales, jueces y otros miembros del sistema de justicia venezolano, por estar presuntamente implicados en supuestos hechos de corrupción.

Aunque no ha habido comunicación oficial respecto a cómo continuó el proceso judicial contra los funcionarios detenidos, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, mediante sus redes sociales, sí compartió algunos detalles y nombres sobre las detenciones, que comenzaron a inicios del mes de septiembre y que se intensificaron en estados como Carabobo, Sucre, Bolívar, Distrito Capital y Nueva Esparta.

Según Saab, la operación fue una acción «ejemplarizante y trascendental» contra la corrupción para asegurar que los funcionarios «actúen con el máximo decoro», pero organizaciones que monitorean los hechos de corrupción señalaron que no se trata de una lucha contra ese delito, sino por supuestos hechos de “conspiración” entre ellos.

Nombres de los detenidos

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, que se encuentra en el exilio, calificó las detenciones como una nueva y profunda «purga» marcada por destituciones y el arresto de decenas de funcionarios de alto y mediano nivel.

En un artículo publicado en su portal web, la organización informó que la trama denunciada inicialmente se centró en el estado Carabobo, donde presuntamente 14 fiscales fueron aprehendidos por integrar una red de extorsión que solicitaba altas sumas de dinero a investigados a cambio de favores procesales. A estos funcionarios detenidos se les imputaron cargos como obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

Entre los primeros detenidos en el estado Carabobo figura el fiscal superior Miguel José Durán Trejo. La lista de presuntos implicados o detenidos en esta entidad también incluye a Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Alejandro Osorio Pimentel, Ángel Eulice Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángelo José Dorta Sivira.

Posteriormente se informó de la captura de Pedro Manuel Amaya Ortíz y Freddy Jesús Franco Araque. En el mismo contexto de señalamientos, el fiscal Luis Enrique Maldonado Vásquez fue hallado sin vida días antes de que se hicieran públicas las detenciones masivas, según reseñaron medios del estado Aragua.

La operación se extendió a otras entidades y afectó a la cúpula judicial y fiscal en Caracas, Bolívar y Nueva Esparta. En la capital fueron arrestados, presuntamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los abogados y directores del Ministerio Público Ángel Renato Fuenmayor Briceño (Delitos Comunes), Marvin Emperatriz González Barrios (Contra la Corrupción) y Orlando José Peña Lamus (Contra la Delincuencia Organizada).

También se reportó la detención del Fiscal Nacional Farik Karin Mora Salcedo, investigador del caso Pdvsa-Cripto. Entre los jueces detenidos están Ángel Gabriel Betancourt Martínez (Juez de Control) y la asistente de la Sala de Casación Penal del TSJ, Bárbara Andreína Rojas Ojeda, pareja de Mora Salcedo.

En Bolívar, fueron apresados el presidente del Circuito Judicial Penal, Carlos Eduardo Retiff Vahlis, la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa, el fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes y el fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo; mientras que en el estado Nueva Esparta fue arrestada la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano.

El Ministerio Público tambien anunció la aprehensión en el estado Sucre del fiscal segundo de ambiente, Ygnacio José López Arias, por supuesta extorsión extorsión.

Una «razia» con intervención política

El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, en una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo, este mieércoles 29 de octubre, aseguró que la purga en los altos cargos se centró en la persecución de directores, pero esta ya cesó por un tema de «conveniencia política».

Mundaray, quien está en el exilio y siguió de cerca los acontecimientos, incluso antes de los anuncios oficiales, asegura que la información que maneja es que el propio Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, «tuvo que intervenir… para calmar las aguas de esta lucha que había allí», dijo.

Según el exfuncionario, el origen del conflicto fue una imposición del primer vicepresidente del Psuv y Ministro de la Defensa, Diosdado Cabello, «de ir por las cabezas del Ministerio Público».

Los tres directores que fueron detenidos (Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus ) permanecen en situación de «desaparición» o detención, según dijo el exfuncionario, que además aseguró que «la última información que manejo es que están en el Sebin» y, que sus casos, junto con el de Farik Karin Mora Salcedo, están ligados a las tensiones atribuidas al dirigente oficialista.

Mundaray también alerta sobre una nueva fase en la que el Fiscal General, Tarek William Saab, buscaría generar cifras para justificar la operación como una lucha anticorrupción. Esto se traduce en una «suerte de razia» con la que el Ministerio Público va a «acusar una gran cantidad de exfiscales o de funcionarios, pero incluso por hechos que no constituyen delito», agrega.

Según el exfuncionario, esta ofensiva también se dirige hacia personas que estuvieron en el Ministerio Público «hace mucho tiempo», a quienes se les están pidiendo medidas privativas de libertad bajo acusación de cualquier cosa, algunas con relevancia penal y otras que no la tienen.

Finalmente, el exdirector de Actuación Procesal denunció la inestabilidad e inseguridad jurídica que imperan en la institución y atribuye la escasez de fiscales en funciones a la reticencia de profesionales con conocimiento a asumir los cargos debido a lo inestable que es el Fiscal General «en el tratamiento de las temáticas».