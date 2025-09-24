En Gaceta Oficial se publicó el nuevo precio del pasaje urbano en Venezuela, que tendrá una tarifa mínima de 40 bolívares desde este miércoles 24 de septiembre.

La Gaceta Número 43.218 establece que las mujeres mayores de 55 años y los hombres desde los 60 años no pagarán pasaje. Además, los estudiantes pagarán la mitad de la tarifa de lunes a viernes, siempre que porten uniforme, norma que rige para quienes estén en educación básica, media y diversificada. Al igual, los universitarios, si portan su carné, también cancelarán 20 bolívares.

Además, se fijó el monto para el pasaje del transporte suburbano que irá en un rango desde los 40 hasta los 90 bolívares, según la distancia o recorrido.

El documento asegura que en el caso de prestadores de servicio; es decir, transportistas, que tengan carros de cinco puestos cobrarán el mismo monto, aunque les permite aumentarlas hasta 100 % del monto establecido.

Gremio pedía subir el monto a 85 bolívares

Los diferentes gremios del transporte en el país pedían un ajuste de medio dólar, que a la cotización de este 24 de septiembre equivaldría a 84,95 bolívares, que sería poco más del doble de la tarifa que fijó el Ministerio para el Transporte.

Este mismo día, el secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, dijo en una entrevista con Unión Radio que pedían el ajuste a 85 bolívares.

«Debería haber un equilibrio (…) hemos hecho dos propuestas bien claras: un bono de transporte entre 25 y 30 dólares, y un anclaje de la tarifa del transporte mínimo urbano a 50 centavos de dólar. Estas dos decisiones, evidentemente, van a crear una estabilidad (…) todavía el gobierno no nos ha respondido», dijo a la periodista Vanessa Davies en su programa La Frecuencia de Hoy.

En esa conversación mencionó las difíciles circunstancias que atraviesan al momento de reparar las unidades, adquirir nuevas e incluso para surtir combustible.