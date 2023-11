Tres aves rosas permanecen inmóviles en una de las lagunas artificiales del Parque del Este de Caracas para el viernes 3 de noviembre. Son los famosos flamencos sacados del penal de Tocorón, que esconden la cabeza entre sus alas pálidas, señal de posibles problemas nutricionales.

Antes había cinco, pero dos de ellos murieron en menos de un mes: el primero el 13 de octubre y el segundo el 31. Este último deceso se produjo cuarenta y un días luego del operativo mixto realizado por cuerpos de seguridad del Estado en Tocorón, un centro penitenciario ubicado en el estado Aragua donde hallaron, entre otras extravagancias, un zoológico.

De cinco aves ahora solo quedan tres en el Lago 1 del parque. Foto: Mairet Chourio.

La noticia de las dos muertes ha levantado una oleada de comentarios en redes que critican a la administración del parque y la acusan de no proveer los cuidados necesarios a los animales.

Sobre ello, Zoila Martínez, líder global de gestión de biodiversidad de la ONG Vitalis Iberoamérica, aseguró que los flamencos salieron de Tocorón con afectaciones debido al hábitat improvisado donde se encontraban y a la dieta a la que pudieron haber sido sometidos.

“Su alimentación principal y lo que les da ese color se debe a que son especies que filtran organismos de agua propios de zonas costeras que tienen una mezcla de agua dulce con agua de mar (estuario). No es lo mismo las especies que hay en zonas estuarinas a Tocorón, lo que ellos comen son especies distintas y por ello esos flamencos no son tan rosados como en otros sitios”, dijo Martínez a Efecto Cocuyo.

El color rosa característico de los flamencos se debe al consumo de pigmentos llamado carotenoides, que pueden encontrarse en algas o crustáceos fundamentales en su dieta. Usualmente, mientras peor se alimente, el tono de rosa del ave será más claro. La palidez suele ser síntoma evidente de deficiencias de nutrientes.

No hay pronunciamientos oficiales sobre las causas de muerte. Foto: Sunep – Inparques.

Aunado a ello, Martínez recordó que el estrés generado por el despliegue policial en la cárcel y el traslado a un nuevo sitio influyó en el estado de salud de los ejemplares.

“Ellos son muy inquietos y necesitan bastante tranquilidad. Si ven mucho movimiento se ponen muy estresados y mucho estrés puede causarles la muerte”, apuntó la especialista. No obstante, el parque no ha emitido un comunicado ni ha ofrecido declaraciones sobre las causas del fallecimiento de las aves.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido el pasado 3 de noviembre por las instalaciones del parque, ubicado en el municipio Sucre, y pudo constatar que solo había tres especímenes, muy quietos, cerca de la entrada del lugar, en el área denominada “Lago 1”, un espacio cercado llena de agua verde y oscura.

Los flamencos fueron hallados en Aragua, en una cárcel venezolana. Foto: Mairet Chourio.

La cuota de responsabilidad del parque

Martínez cuestionó la actuación del Estado respecto de las especies que se encontraron en Tocorón y recordó que no hubo protocolos o noticias sobre el traslado o los cuidados que recibieron. Hasta el momento el Ministerio de Ecosocialismo no se ha pronunciado sobre el tema.

De acuerdo con Marlene Sifontes, dirigente del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques), entre los animales registrados en el penal había también avestruces, cunaguaros, pumas, onzas, tucanes, guacamayas, loros, toros, vacas, vaquiros, ganzos, pavos, chivos, ovejas y cabras enanas.

Varios de ellos fueron enviados al zoológico de Caricuao, informó Sifontes. Al Parque del Este, además de los flamencos, llegaron una decena de gansos de plumas oscuras.

Los gansos comparten espacio con las tortugas en el Parque del Este. Foto: Mairet Chourio.

“Aquí lo importante que hay que rescatar es: si son especies silvestres que están protegidas por la ley, ¿qué hacían en una cárcel? Lo ideal que, cuando son especies confinadas, estén en un parque nacional. En teoría, deberían haber buscado técnicos necesarios o veterinarios especializados para su recuperación, esas no son mascotas. En ese caso estamos hablando de flamencos que estuvieron varios años en una prisión”, indicó la Martínez.

Desde hace una década el sindicato ha denunciado la falta de especialistas en fauna en los parques públicos del país debido a los bajos salarios y la diáspora venezolana. No hay información oficial que indique si las aves fueron sometidas a algún tipo de análisis veterinario en Aragua o en Caracas.

Actualmente, el aviario permanece en rehabilitación. Foto: Mairet Chourio.

Por otro lado, Sifontes señaló que en el Parque del Este las áreas de fauna están deterioradas. Algunas reparaciones comenzaron el 26 de abril bajo la promesa de terminar en ocho semanas, pero a la fecha no están listas.

“El aviario no está reparado, no tiene las indicaciones. Allí están las aves rapaces, los loros y una cantidad de pajaritos que no tienen identificación. Y están trayendo nuevos animales que tampoco están identificados”, denunció la dirigente.

Los flamencos en Venezuela

Los flamencos pertenecen a una familia de aves denominadas Phoenicopteridae, que habitan especialmente áreas tropicales.

Una investigación publicada por The International Journal of Waterbird Biology en el 2000, titulada Número y Distribución del Flamenco Caribeño en Venezuela, arrojó que a finales del siglo XX el país albergaba casi 38% de la población total de flamencos del Caribe.

Actualmente, no hay cifras oficiales actualizadas sobre el número total de estas aves en el territorio nacional.

En abril de 2023, EFE advirtió sobre la caza de flamencos en la Laguna de las Peonías, en el estado Zulia, al occidente del país. Aseguró que personas los cocinan y luego los ingieren, a pesar de las denuncias de ambientalistas y de que el ave es una especie protegida.

En esa zona, activistas también han denunciado el daño que sufren los flamencos por la contaminación del agua, debido a los derrames petroleros. Además de ello, Inparques ha reportado incidentes de ejemplares heridos por los tendidos eléctricos de algunas áreas.

En 2021, notificó el rescate de un flamenco que colisionó con uno de los sistemas de electricidad en la zona de Guayacan Norte, en el Parque Nacional Laguna de La Restinga, municipio Tubores del Estado Nueva Esparta.

Hay que salvar a los tres restantes

Finalmente, Martínez apuntó que es necesario contar con expertos en el Parque del Este que puedan revisar y brindar cuidados correctos a los flamencos restantes.

“En Venezuela son escasos los sitios de recuperación de especies silvestres en cautiverio. Generalmente deberías llevar estos animales a esos sitios de reposo, pero poco existen. Lo que tienen que hacer en este caso los técnicos de Inparques es ver cómo hacer sobre todo en la dieta”, puntualizó la experta.

Activistas ambientales que trabajan en el programa Caminatas Conscientes que funciona dentro del parque afirmaron el 25 de octubre, a través de una publicación en redes sociales, que habían logrado “una dieta rica en minerales, proteína animal con betacarotenos” para los flamencos. No obstante, nos especificaron los alimentos que les suministraron.

La tarea de cuidar de las aves debe estar en manos de las autoridades venezolanas, que poco se han preocupado. Pero no es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro ignora la situación de los animales silvestres en el país. En noviembre de 2022, Sunep Inparques denunció que en el zoológico de Caricuao solo había dos leones blancos de los tres que llegaron al sitio en junio de ese año.

A la fecha de hoy, el ejemplar no ha aparecido en ninguno de los registros de otros zoológicos, no hay documentación que indique un traslado y no existe información sobre su paradero.

