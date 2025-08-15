Paso de Erin frente a Venezuela incrementará lluvias el fin de semana

El paso de la tormenta tropical Erin frente a las costas de Venezuela provocará un aumento de las lluvias en el país durante el fin de semana, advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) este viernes 15 de agosto.

En específico a su paso por las Antillas, ya como un huracán, hará que desde ste 16 de agosto module las condiciones del viento sobre el país. Esto producirá mayor humedad y divergencia en la baja troposfera, lo que se traduce en un aumento de los acumulados pluviométricos para el país.

Se esperan en estos tres días, desde este viernes y hasta el domingo, lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte del país, especialmente en la zona nororiental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), así como en los estados del occidente, que incluye a los andinos, Zulia y Falcón.

«Para el domingo 17 de agosto se estima un descenso en los niveles pluviométricos. En cuanto al oleaje se mantendrá entre 1 y 1,5 metros de altura en todas nuestras costas», destacó la agencia climática gubernamental.

Erin será el primer huracán del año

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) estima que Erin se convierta este viernes en el primer huracán de la temporada. Al igual, que alcance durante el fin de semana un nivel de categoría 3.

A su paso dejará lluvias intensas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y partes de Puerto Rico desde este viernes hasta el fin de semana, advirtió el NHC en su más reciente boletín.

Erin presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 28 kilómetros por hora (17 millas por hora).

Según el NHC, el sistema, ubicado esta madrugada a unos 835 kilómetros (520 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, podría alcanzar la categoría de huracán en las próximas horas y convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana.

Con información de Efe